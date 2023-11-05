Abdullah Avcı, Fenerbahçe´yi 3 kez zirveden indirdi Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe´yi Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı deplasman maçında 3-2`lik skorla mağlup ederek tarih yazdı. Takımında ikinci döneminde önemli bir zafer elde eden Abdullah Avcı, Trabzonspor´un başında çıktığı maçlarda 3´üncü kez Fenerbahçe´yi liderlik koltuğundan etti.

Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe´yi Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı deplasman maçında 3-2`lik skorla mağlup ederek tarih yazdı. Takımında ikinci döneminde önemli bir zafer elde eden Abdullah Avcı, Trabzonspor´un başında çıktığı maçlarda 3´üncü kez Fenerbahçe´yi liderlik koltuğundan etti.

Trabzonspor´dan geçen sezon ayrılan ve yerine gelen Nenad Bjelica ayrılığıyla takımına geri dönen Abdullah Avcı, ikinci Trabzonspor döneminde Fenerbahçe´yi Kadıköy´de yenerek adını tarihe yazdırdı. Ligde iyi başlangıç yapamayan takımın başına geçtikten sonra 3 haftada istikrar kazandırmaya başlayan 60 yaşındaki teknik adam, kariyerinin ilk şampiyonluk sevincini yaşadığı takımında Fenerbahçe´nin 26 yıldır aşılamayan Kadıköy surlarını geçti.

Bordo-mavili takımdaki ikinci dönemine ekim ayında başlayan Avcı, Trabzonspor´un başında Fenerbahçe´ye 5 kez rakip olurken bu müsabakalardan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dün akşam sezonun maçına imza atan Abdullah Avcı, Kadıköy´de aldığı galibiyetle Fenerbahçe´yi zirve koltuğundan da etti.

TARİH TEKERRÜR ETTİ, FENER´İ 3 KEZ ZİRVEDEN İNDİRDİ

Trabzonspor´un başındayken Fenerbahçe´yi 3 kez deviren Avcı, bu sezon şampiyonluğun iddialı takımı olan rakibini Trabzonspor´un başındayken bugüne kadar 3 kez zirveden indirdi. 2021-22 sezonunda 19 puanla Vitor Pereira yönetimindeki lider Fenerbahçe´yi 3-1 yenerek zirveye yerleşen Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2022-23 sezonunun 15´inci haftasında 29 puanla zirvedeki rakibini Jorge Jesus yönetimindeki maçta 2-0 mağlup ederek koltuğundan indirmişti. Dün akşam 11´ini hafta müsabakasında 30 puanla zirvedeki Fenerbahçe´yi namağlup İsmail Kartal yönetimindeki karşılaşmada Kadıköy´de 3-2 mağlup ederek bir kez daha liderlik koltuğundan etti.

AVCI YİNE TARİHE GEÇTİ

Bu sezon ligde 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe´nin toplam 19 maçı bulan galibiyet serisine son veren Abdullah Avcı, 1997 yılında Yılmaz Vural yönetiminde oynanan müsabakadan sonra sarı lacivertlileri sahasında deviren ilk teknik direktör oldu. 1997´den bu yana Fenerbahçe´ye 15 farklı teknik direktörle 25 kez rakip olan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte tarihi bir zafere imzasını attı.

ÖZKAN SÜMER´İ YAKALADI

Trabzonspor´a 2021-22 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşatan Avcı, bu sezon Fenerbahçe´yi de 26 yıl sonra sahasında devirerek tarihe geçti. Avcı dün akşamki sonuçla bordo-mavili camianın efsane teknik direktörleri Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı´nın ardından ezeli rakibini en fazla mağlup eden teknik direktör oldu. Fenerbahçe´yi bugüne kadar 8 kez Ahmet Suat Özyazıcı ve 3 kez mağlup eden Özkan Sümer´den sonra 2 galibiyeti bulunan Avcı dün akşamki zaferiyle Özkan Sümer´i yakaladı.