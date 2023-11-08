Trabzonspor´da Konyaspor hazırlıkları devam ediyor

Trabzonspor,Süper Lig´in 12´nci haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11:30´da yapılan idmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma, 5'e 2 pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Selay SAYKAL

2023-11-08 14:51:46

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.