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        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat´ın annesi: Oğluma `kahramanımızsın´ diyorlar

        Bursa´da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat (9) ve ailesi, Trabzonspor-Konyaspor maçını izlemek için kente geldi. Bolat ve ailesi, müsabaka öncesi gazetecileri ziyaret ederek yaşadıkları talihsiz olayı anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 20:08 Güncelleme: 10.11.2023 - 20:10
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        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat´ın annesi: Oğluma `kahramanımızsın´ diyorlar
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        Bursa´da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat (9) ve ailesi, Trabzonspor-Konyaspor maçını izlemek için kente geldi. Bolat ve ailesi, müsabaka öncesi gazetecileri ziyaret ederek yaşadıkları talihsiz olayı anlattı.

        Bursa'da üzerinde Trabzonspor formasıyla sokakta oturduğu sırada yoldan geçen bisikletli bir şahsın biber gazlı saldırısına uğrayan Yusuf Emir Bolat ve ailesi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan´ın davetlisi olarak dün kente geldi. Konyaspor maçında kulübün özel misafiri olan Yusuf Emir Bolat ve ailesi, müsabaka öncesi Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi´ni ziyaret etti.

        YAŞADIĞI SALDIRIYI ANLATTI

        Gazetecilere yaşadığı saldırıyı anlatan Bolat, "29 Ekim kutlaması bittikten sonra spor okuluna gitmiştim. Maç bittikten sonra eve dönüyorduk, arkadaşım Hamza çağırınca sokakta oturup dondurma yedik. Bir süre sonra bisikletli bir adam geldi. Üzerimde Trabzonspor forması vardı. Yanımıza yaklaşıp bana `Sen Trabzonsporlu musun´. dedi. Ben de `Evet´ dedim. `Trabzonspor eziktir´ dedi, gözüme biber gazı sıktı ve kaçtı" dedi.

        "ERTUĞRUL DOĞAN´IN EL ATMASI GEREKİYORMUŞ"

        Hastane süreci ve saldırı sonrası oğlunun yaşadıklarını anlatan Yusuf Emir´in annesi Sonay Baş, "Yıllardır yaşadığımız evin önünde oldu. Başımıza daha önce böyle bir şey gelmemişti. Ambulansa bindiğimizde Yusuf´un morarmaya başladığını gördüm. Yaşadığı korku ve panikten tansiyonu çıktı. Bunu insanlara ilk anlattığımızda böyle bir senaryoyu gözünün önüne getiremedi. Olayı ben de karakolda videoda izleyip gördüm. Oğlumun tedavisi bittikten sonra hastaneden çıkardık. 3 gün sonra şahısla ilgili haber beklerken gece 10 sıralarında Başkan Ertuğrul Doğan aradı, Yusuf´un durumunu ve şahsın yakalanıp yakalanmadığını sordu. Trabzonspor sosyal medyada paylaşım yaptıktan sonra beni her yerden aramaya başladılar. Demek ki Ertuğrul Doğan´ın bu işe el atması gerekiyormuş" diye konuştu.

        "KİMSE ÇOCUKLARA ZARAR VERMESİN"

        Başkan Doğan´ın kendilerini Konyaspor maçına davet ettiğini ve kente gelişlerini anlatan anne Sonay Baş, "Ertesi gün Başkan Doğan bizi arayıp Konyaspor maçına davet edince çok mutlu olduk. Dün geldik, çok güzel bir karşılama oldu. Dün akşam tesislere gidip futbolcularla tanıştık, topla çalım yaptılar. Yusuf´u kent meydanında gezdirdim, gören herkes fotoğraf çekilmek istedi, `Sen bizim kahramanımızsın´ diyor. Yusuf sayesinde ben de kendi çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Kimse çocuklara zarar vermesin, çocuklar hep gülmeli" şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Yusuf Emir Bolat ve annesi Sonay Baş´ın açıklamaları

        -Detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selay SAYKAL

        2023-11-10 20:00:23

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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