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        Trabzonspor Başkanı Doğan: Dürüst hakem grubu görmekten mutluyuz

        TrabzonsporKulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, dün akşam oynanan Trabzonspor - Konyaspor maçını yöneten hakem grubunu tebrik ederek, "Sahada dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk. Skordan bağımsız olarak hepimizin, istediği şey işte bu, özlemişiz doğrusu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:40
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        Trabzonspor Başkanı Doğan: Dürüst hakem grubu görmekten mutluyuz
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        TrabzonsporKulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, dün akşam oynanan Trabzonspor - Konyaspor maçını yöneten hakem grubunu tebrik ederek, "Sahada dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk. Skordan bağımsız olarak hepimizin, istediği şey işte bu, özlemişiz doğrusu" dedi.

        Süper Lig´in 12´nci haftasında dün akşam Trabzonspor sahasında Konyaspor´u konuk etti. Bordo mavililerin 2-1´lik skorla galip geldiği karşılaşmada hakem kararlarının tartışılmaması ve maçın önüne geçmemesi, camianın takdirini kazandı.

        BAŞKAN DOĞAN: DÜRÜST HAKEM GRUBU GÖRMEKTEN MUTLU OLDUK

        Karşılaşmayı tribünlerden izleyen Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, Cihan Aydın, Serkan Ok, Volkan Ahmet Narinç, Tugay Kaan Numanoğlu, Hüseyin Göçek, Onur Özütoprak ve Serkan Çimen´den oluşan saha ile VAR odası hakem grubunun kararlarının adil olduğunu ve bundan memnun olduğunu söyledi. Başkan Doğan, "Sahada pozitif inisiyatif alan, gördüğünü çalan, dürüst ve güvenilir bir hakem grubu görmekten mutlu olduk. Skordan bağımsız olarak hepimizin, istediği şey işte bu, özlemişiz doğrusu" dedi.

        "FUTBOLLA BAĞDAŞMAYAN İŞLERİ UYGULARSANIZ KALDIRAMAYIZ"

        Geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçı ile önceki hafta maçlarında hakemlerin kararlarının tartışma yarattığına dikkat çeken Doğan, "Yeneriz, yeniliriz, berabere kalırız. Bunlar futbolun içinde olan ve olağan şeyler ama futbolla bağdaşmayan, hiç alakası olmayan işleri bunun içine sokmaya çalışırsanız, bir de bunu geçen haftaki gibi herkesin gözü önünde cüretkar ve tehditkar bir şekilde uygulamaya kalkarsanız, işte o zaman, bunlar bizim kaldırabileceğimiz işler olmaktan çıkar" diye konuştu.

        "BASKIYA PRİM VERMEYEN HAKEMLERİMİZE TEŞEKKÜRLER"

        Trabzonspor-Konyaspor müsabakasındaki hakemlerin adil kararlarının kendisini umutlandığını ifade eden başkan Doğan, "Dün akşam bu sahada, dürüstçe ve baskıya prim vermeden maç yöneten hakemlerimizi hem tebrik ediyor, hem de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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