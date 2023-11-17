Bilim insanlarından ilkokul öğrencilerine 'afet' eğitimi

TRABZON'daKaradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan ve Uygulama Araştırma Merkezi'nde görevli akademisyenler, okul okul gezip, ilkokul öğrencilere doğa olayları ile doğal afetler arasındaki farkı anlatıp, farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

KTÜ Heyelan ve Uygulama Araştırma Merkezi'nde görevli akademisyenler, yağış rejimi ve arazi yapısı nedeniyle heyelanların sık yaşandığı Trabzon'da; olası afetlere karşı çocukları bilinçlendirmek için 'afet farkındalık' projesi başlattı. KTÜ ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, yer bilimi uzmanı bilim insanları, kentteki ilköğretim okullarını gezerek, öğrencilere doğa olaylarını anlatmaya başladı. Akademisyenler, sınıflardaki küçük yaştaki çocuklara, doğa olayları ile doğal afetler arasındaki farkı anlatarak, alınabilecek tedbirleri aşılamayı amaçlıyor.

40 OKUL İÇİN EĞİTİM PLANI

Akçabat ilçesindeki Darıca İlköğretim Okulu'nda miniklere ders veren KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden görevli Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Erden Babacan, "Şehrimize faydamız olması için; geleceğimiz çocuklara afet farkındalığı kazandırmayı düşünerek yola çıktık. Bu kapsamda KTÜ ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Vakfıkebir'den Of'a kadar Trabzon'un tüm ilçelerinde ilk dönem 15, ikinci dönem 25 olmak üzere toplam 40 okulda bu eğitimleri vermeyi planlıyoruz. İlkokul 4'üncü sınıflara afet farkındalık eğitimleri vereceğiz. Temel amacımız, çocuklara doğa kaynaklı afetleri anlatmak. Doğal afet diye bir şeyin olmadığını, bunun doğa olayı olduğunu ve doğa olayının afete dönüşmesinde insanların etkisini anlatmaya çalışacağız" dedi.

'ÇOCUKLAR ÇOK İLGİLİ, PARMAKLAR HAVADA'

Çocukların ilgili olduğunu aktaran Doç. Dr. Babacan, "Sınıfta çocuklar çok ilgili, hepsinin parmaklar havada. Çok değişik sorular soruyorlar, bunu görmek çok sevindirici. Çocuklar akşam eve gittiklerinde ailelerine ne anlatmış, nasıl etki yaratmışız; bunu sonraki günlerde öğretmenleri veya okul idaresinden öğreniyoruz. Belli bir yaş düzeyindeki insanların kafasına yerleşmiş bazı olayları değiştirmek çok zor oluyor. Amacımız, genç beyinlere, daha küçük yaşlarda doğa olayını, doğa olayının nasıl afete dönüştüğünü öğretmek. Belki onlar küçük kardeşlerine anlatacak ve daha geniş çaplı bir alanı yayılacak. Belki birkaç nesil sonra çocuklarımız büyüdüklerinde doğal afet değil de doğa kaynaklı afetler olduğunu öğrenecek" diye konuştu.

'BİREBİR DERS ANLATALIM İSTEDİK'

Çocuklara verdikleri eğitimler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Babacan, "Deprem, sel ve heyelan nasıl oluşuyor, heyelan ve sel olabilecek alanlara ev yapmamamız lazım veya iyi bir bilimsel çalışma yapıp, önlem alarak buralara binalar yapmamız gerektiğini anlatıyoruz. Direkt sınıflara giderek ders boyunca çocuklara kendimiz birebir ders anlatalım istedik. Böyle daha etkili olacağını düşünüyoruz" dedi.