Trabzonspor´da Sivasspor hazırlıkları sürüyor Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´deki antrenmanda bordo-mavililer ilk bölümde dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. 5´e 2 çalışmayla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Karadeniz ekibi, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selçuk BAŞAR

2023-11-18 15:02:14