Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor´da Sivasspor hazırlıkları sürüyor

        Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 15:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor´da Sivasspor hazırlıkları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´deki antrenmanda bordo-mavililer ilk bölümde dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. 5´e 2 çalışmayla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Karadeniz ekibi, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selçuk BAŞAR

        2023-11-18 15:02:14

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boğazına simit takılan çocuğu gazeteci kurtardı
        Boğazına simit takılan çocuğu gazeteci kurtardı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Azerbaycan'daki kadın kooperatifi üyelerinden TTSO'ya ziyaret
        Azerbaycan'daki kadın kooperatifi üyelerinden TTSO'ya ziyaret
        Trabzon 10 ayda 1 milyon 216 bin 37 ziyaretçiyi konuk etti
        Trabzon 10 ayda 1 milyon 216 bin 37 ziyaretçiyi konuk etti
        Trabzon'da Dünya Prematüre Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Trabzon'da Dünya Prematüre Günü dolayısıyla program düzenlendi
        Trabzon'da genç istihdamına yönelik proje tanıtıldı
        Trabzon'da genç istihdamına yönelik proje tanıtıldı
        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 14. kez Trabzon Limanı'na geldi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri bu yıl 14. kez Trabzon Limanı'na geldi