Trabzonspor´da Sivasspor hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.
Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´deki antrenmanda bordo-mavililer ilk bölümde dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. 5´e 2 çalışmayla devam eden antrenman sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Karadeniz ekibi, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
DHA-Spor - Türkiye-Trabzon / Merkez - Selçuk BAŞAR
2023-11-18 15:02:14
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