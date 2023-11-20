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        Trabzonspor´da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor

        Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:20
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        Trabzonspor´da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor
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        Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´deki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümünde salonda dinamik ısınma gerçekleştirildi. Core çalışması ile devam eden antrenman, mobilizasyon çalışması ile sona erdi.

        Karadeniz ekibi, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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