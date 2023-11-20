Trabzonspor´da Sivasspor hazırlıkları devam ediyor Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig´in 13´üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.00´deki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümünde salonda dinamik ısınma gerçekleştirildi. Core çalışması ile devam eden antrenman, mobilizasyon çalışması ile sona erdi.

Karadeniz ekibi, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam edecek.