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        Trabzonspor yeniden çıkış peşinde

        Süper Lig´in 15'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK´nın konuğu olacak. Kalyon Stadı´nda saat 19.00´da başlayacak olan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Ligde son 2 haftadır galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden yükselişe geçip, zirve yarışına ortak olmak istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 09.12.2023 - 12:00
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        Trabzonspor yeniden çıkış peşinde
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        Süper Lig´in 15'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK´nın konuğu olacak. Kalyon Stadı´nda saat 19.00´da başlayacak olan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Ligde son 2 haftadır galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden yükselişe geçip, zirve yarışına ortak olmak istiyor.

        MENDY GERİ DÖNÜYOR

        Karşılaşmanın son çalışmasını bugün tamamlayacak olanTrabzonspor´da, Sivasspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşüp, Kayserispor karşılaşmasında forma giyinemeyen Mendy´nin, Gaziantep FK deplasmanında yeniden forma giyinmesi bekleniyor. Bordo-mavili takımda; sakatlığı bulunan Orsic ile Kayserispor maçında sakatlanıp, tedavisi süren Pepe dışında eksik bulunmuyor.

        Trabzonspor´un Gaziantep FK karşısında muhtemel 11´i şu şekilde: "Uğurcan, Benkovic, Baniye, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Visça, Onuachu."

         

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-09 11:55:23

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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