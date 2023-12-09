Trabzonspor yeniden çıkış peşinde Süper Lig´in 15'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK´nın konuğu olacak. Kalyon Stadı´nda saat 19.00´da başlayacak olan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Ligde son 2 haftadır galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden yükselişe geçip, zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Süper Lig´in 15'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK´nın konuğu olacak. Kalyon Stadı´nda saat 19.00´da başlayacak olan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Ligde son 2 haftadır galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden yükselişe geçip, zirve yarışına ortak olmak istiyor.

MENDY GERİ DÖNÜYOR

Karşılaşmanın son çalışmasını bugün tamamlayacak olanTrabzonspor´da, Sivasspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşüp, Kayserispor karşılaşmasında forma giyinemeyen Mendy´nin, Gaziantep FK deplasmanında yeniden forma giyinmesi bekleniyor. Bordo-mavili takımda; sakatlığı bulunan Orsic ile Kayserispor maçında sakatlanıp, tedavisi süren Pepe dışında eksik bulunmuyor.

Trabzonspor´un Gaziantep FK karşısında muhtemel 11´i şu şekilde: "Uğurcan, Benkovic, Baniye, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Visça, Onuachu."

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-09 11:55:23