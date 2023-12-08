Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

NurgülGÜNAYDIN/DHA-Trabzonspor, Süper Lig´in 15'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5´e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde geniş alan oyun ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

2023-12-08 22:19:30