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        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:30
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        Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        NurgülGÜNAYDIN/DHA-Trabzonspor, Süper Lig´in 15'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5´e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde geniş alan oyun ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.

        Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Trabzon - Nurgül GÜNAYDIN

        2023-12-08 22:19:30

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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