Akşener: Bu kararın millet nezdinde sonuçları bizi ilgilendiriyor İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, bağımsız seçimlere katılma kararlarına ilişkin, "Sonuç itibarıyla böyle bir karar aldık. Bu kararın millet nezdinde sonuçları bizi ilgilendiriyor. Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakarlık yaptık, gayret sarf ettik. Şimdi kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitmek istiyoruz. Bunun kararını, bunun doğruluğunu eğriliğini kim verecek? Milletimiz verecek" dedi.

İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, bağımsız seçimlere katılma kararlarına ilişkin, "Sonuç itibarıyla böyle bir karar aldık. Bu kararın millet nezdinde sonuçları bizi ilgilendiriyor. Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakarlık yaptık, gayret sarf ettik. Şimdi kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitmek istiyoruz. Bunun kararını, bunun doğruluğunu eğriliğini kim verecek? Milletimiz verecek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon´da gelerek partisinin il başkanlığını ziyaret etti, Trabzon Teşkilat Buluşması'na katıldı. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada konuşan Akşener, büyükşehir belediyesi ve kesinleşen ilçelerin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Burada konuşan Akşener, "Bir tek eksiğimiz var, İYİ Parti de aynı eksikliği gelenek olarak sürdürüyor o da şu: sen övünme, el övsün. Ama anlatmadan olmuyor. Bugünün Türkiye´sinde eğer siz anlatmazsanız, biz anlatmazsak, kimse kimseyi duymuyor ve dinlemiyor. Onun için siz birbirinizi övmelisiniz. Tüm hayatım boyunca arkadaşlarımı övmeye, onlara saygı duymaya, onları gençlere anlatmaya gayret ettim. Hiç çekinmeden, korkmadan bunları anlatmışımdır. Onun için muhteremler, bizi hafife almayın. Muhteremler bizi hafife almayın. Biz açlığa idmanlıyız, biz hakarete idmanlıyız. Biz haksızlığa idmanlıyız. Ama hiçbir haksızlığa bu ülke ve bu millet adına boyun eğmedik. Bunun karşılığında hangi bedeli ödemek gerekiyorsa, Allah'ımıza bin şükür onu da ödedik. Biz bu yola neden çıktık, niçin buradayız? Biz bu ülkenin insanlarına, bu millete yapılan haksızlıkları ortadan kaldırmak için buradayız. Onun için birçok badireye karşı çıktık. Kendimiz beden ödeme hazır olduk, milletimizi bedel ödemekten kurtarmak için" dedi.

`KARARI MİLLETİMİZ VERECEK´

"Türkiye´de sizin derdiniz dışında ittifaklar, oculuk-buculuk konuşuluyor" diyen Akşener, "24 saat benim şahsımda arkadaşlara ayrı ayrı hakaret ediliyor. Biz alışkınız, abi deyip dost bildiklerimiz bize `nesebi gayrısahihler´ dedi. Elbette şerefsiz bunları diyenler. Ama dediler. Bize her şeyi yaptılar ama bizi yıkamadılar. Biz İYİ Parti olarak bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Onun için kurulduk, onun için bu eziyetli yolu, yürüyoruz. Mesele şu; kararı milletimiz verecek. Biz bir karar aldık. 9 saat konuştuk. Ne bir belediye başkanına ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne en küçücük bir haksızlık, en küçücük bir hakaret, en küçücük bir incitici cümle, kelime, harf sarf etmeden, kendi aramızda konuştuk ve biz bu seçimlere nasıl gitmeliyiz, dedik. Bu ülkede böyle bir siyasi parti yok. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum ve ben bir tek kelime etmedim. Sadece söz verdim. Arkadaşlarım 14 kişiye `evet´ dedi iş birliğine, 35 kişi `hayır´ dedi. Sonuç itibarıyla böyle bir karar çıktı. Gizli oy kullanıldı, kimse kimseye baskı yapmadı."

`BÖYLE BİR KARAR ALDIK´

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Harika bir argüman setiyle arkadaşlarım birbirini ikna etmeye çalıştı. Vallahi, billahi, tallahi gurur duyuyorum. İşte şahitsiniz orada, elinizi tutan mı oldu? Ben bir imada mı bulundum? Çünkü bu demokrasi, yani tabii ki sorumluluk benim. Orada bir sorunumuz yok. Ama o demokrasinin içselleştirilmiş Türkiye'de olmayan ve uygulanan halinden bahsediyorum; inanılmaz bir şeydi. Sonuç itibarıyla böyle bir karar aldık. Bu kararın millet nezdinde sonuçları bizi ilgilendiriyor. Milletimiz bu kararımıza teveccüh ederse gereğini yapacak, adaylarımız seçilecek. `Yanlış yaptın ey Meral Akşener ve İYİ Parti´ diyorsa onun da sorumluluğunun tamamı bu karşınızda duran kişiye ait. Elbette `baş üstüne milletim´ diyeceğiz. Ama anlayamadığım, anlamlandıramadığım hem Cumhur İttifakı´nı destekleyenler hem Cumhuriyet Halk Partisi´ni desteklediğini iddia edenler, 24 saat küfrediyorlar. Gerçekten anlayamıyorum. Yahu bu kararı verecek olan milletimiz. Siz de küfretmek yerine, iftira atmak yerine proje üretin kardeşim. Milletimizin derdine yönelik çalışma yapın."

`BU KAFAYLA GİDERSİN ASKERE GÖRECEĞİZ NASIL ALACAKLAR TEZKERE´

2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayını kendilerinin çıkaracağını söyleyen Akşener, "İddialı bir şekilde proje konuşuyoruz. Biz artık an itibarıyla bunların dışına çıktık ve çıkmaya kararlıyız. Biz adaylarımızla, adaylarımızın gayretleriyle milletimizin gönlüne, milletimizin kalbine girip, milletimizin teveccühünü almak, onların oyununa talip olmak için yola çıktık. Ve bunun neticesinde de 2028'de bu ülkenin başına, `Kul kurar kader gülermiş´ ama partimizden bu ülkeyi seven ben olurum, bir başkası olur, çünkü dediğim gibi kader bu. Amma velakin buradan bir arkadaşımızı inşallah bu ucube sistemi değiştirmek üzere cumhurbaşkanı seçeceğiz; hedefimiz budur. Biz ülkemiz adına yeteri kadar fedakarlık yaptık, yeteri kadar gayret sarf ettik. Şimdi kendi başımıza hür ve müstakil olarak seçime gitmek istiyoruz. Bunun kararını, bunun doğruluğunu eğriliğini kim verecek? Milletimiz verecek. Arkadaşlar niçin milletin kararına bu kadar müdahale etmeye kalkışıyorsunuz? Ama ben bir köy kızı olarak biliyorum ki öyle kalın kalın parmaklarını sallayanlar, köylerde, küçük ilçelerde, periferilerde, şehirlerin yanlarında nasıl mide bulandırdığını ben bilirim. Onlar bize parmak sallarken oradaki insanlara da parmak sallıyorlar. Bu kafayla gidersin askere, göreceğiz nasıl alacaklar tezkere" ifadelerini kulandı.

TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

Konuşması sonrası Akşener, belediye başkan adaylarını duyurdu. Buna göre İYİ Parti´den Trabzon´da kesinleşen belediye başkan adayları ise şu şekilde:

"Muhammet Erkan (Trabzon Büyükşehir), Mustafa Bıyık (Yomra), Ayhan İşçi (Çaykara), Turan Konak (Maçka), Ayhan Pala (Ortahisar), Faruk Beldüz (Şalpazarı)"

DHA-Politika - Türkiye-Trabzon - Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR

2023-12-08 16:16:42