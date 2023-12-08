Erzurum'da vefat eden akademisyen memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin (63) cenazesi, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesinde defnedildi.

Küçükali için ilçenin Çarşıbaşı Mahallesi'ndeki Çarşıbaşı Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı.

Rıdvan Küçükali'nin cenazesi, Sürmene Müftüsü Abdullah Çobanoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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