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        Erzurum'da vefat eden akademisyen memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin (63) cenazesi, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:59 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:08
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        Erzurum'da vefat eden akademisyen memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Erzurum Atatürk Üniversitesi'ndeki odasında kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin (63) cenazesi, memleketi Trabzon'un Sürmene ilçesinde defnedildi.

        Küçükali için ilçenin Çarşıbaşı Mahallesi'ndeki Çarşıbaşı Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı.

        Rıdvan Küçükali'nin cenazesi, Sürmene Müftüsü Abdullah Çobanoğlu'nun kıldırdığı namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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