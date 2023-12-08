Trabzon'da 60 lise öğrencisi Filistinli çocukların ölümüne sessiz kalanlara "Susma" dedi

DUYGU AVUNDUK - Trabzonlu lise öğrencileri, İsrail'in Gazze saldırılarındaki çocuk ve sivil ölümlerine sessiz kalanlara tepki göstermek amacıyla öğretmenlerinin hazırladığı şarkıya birlikte klip çekti.

Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi keman öğretmeni Osman Öksüz, bir süredir Gazze halkına yönelik saldırıları kınayarak, "Susma" ismini verdiği şarkısının söz ve müziğini hazırladı.

Öksüz, öğrencileriyle şarkının sözlerini paylaşarak, Okul Müdürü Sezgin Erkol'dan da bu konuda destek aldı.

Okulun 11 ve 12'nci sınıf öğrencileriyle Konser Salonu'nda provalarını gerçekleştiren Öksüz, şarkıya klip çekti.

Klipte, Anadolu Ajansı kameramanlarının çektiği görüntülere de yer verilirken savaşın yarattığı tahribat ve bunu yaşayan çocuklar da yer aldı.

Öğretmen Öksüz, AA muhabirine, Gazze'de yaşanan olayların vahşet derecesinde olduğunu söyledi.

Çocukların ölmesinin, anne ve babaların evlatsız kalmasını insanların yaşadığı büyük bir dram olarak nitelendiren Öksüz, "Etkilenmemek imkansız. Herkes gibi biz de öğrencilerimiz de etkilendik fakat bu etkinin bir ses olmasını ve insanlarında tepki göstermesini çok istiyoruz, maalesef ülkemizde bu ses biraz az çıkıyor, bu sesi biraz daha yükseltmek için tepkimizi ortaya koymak için böyle bir çalışma yapmak istedik." dedi.

Öksüz, öğrencilerinin bu konuda çok istekli olduklarını dile getirerek, "Bu sesi çıkartabilmek için onlar da mücadele verdiler, böyle bir klip hazırladık. Amacımız herkesin bu sesi duyması, sadece bizim sesimizi değil, asıl Filistin'de, Gazze'de yaşanan olayların sesini duyması ve bizim de buna bir nebze olsun katkımızın olması. Belki savaşın durmasını engelleyemeyiz ama insanların ona karşı dik durmasını sağlayabiliriz diye bu yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Şarkının sözlerini bir haftada yazdığını belirten keman öğretmeni Osman Öksüz, ud öğretmeni Özkan Öksüz'ün de düzenlemesini yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ama yaşanan olaylar çok uzun sürdüğü için birikim halindeydi, içimizdekini dışarı vurmuş olduk. Okulumuzdaki 11. ve 12. sınıfta eğitim gören yaklaşık 60 öğrenciyle beraber şarkımızı seslendirdik. Biz Güzel Sanatlar Lisesi olduğumuz için bu tür aktivitelerde hızlıca davranabiliyoruz. Klibimizi de okulumuzun konser salonunda çektik. Videoyu arkadaşlarla birlikte çalışma yapıp var olan görüntüleri de o yaşanan olayları da aktarmak için bir klip hazırladık. Klibimiz 1 dakika 40 saniye sürüyor. Uzun yapmaya çalıştık ki insanlar etkilensinler ve etkilendikleriyle de karşı tarafa bir tepkileri oluşsun istedik."

Öksüz, klibe özellikle alt yazı olarak İngilizce ve işaret dili eklediklerini belirterek, "Dünyanın farklı yerlerindeki insanlara da ulaşsın. Bugün Filistin var, yarın başka savaşlar olabilir, biz dünyada olabilecek savaşlara tepki olsun diye yazdık. İnşallah hiç savaş olmaz ve bizde söylemek zorunda kalmayız ama savaşlar maalesef ki bitmiyor bizde söylemeye devam ederiz, belki insanlar daha çok ses olurlar ve tepki gösterirler." dedi.

- Öğrenciler, şarkıyı seslendirirken duygusal anlar yaşadı

Koro da yer alan okulun 12. sınıf öğrencisi Ceren Ece Öksüz de yaşanan insanlık dramını bütün arkadaşlarıyla birlikte kınadığını söyledi.

Öksüz, gençler olarak tepkilerini göstermek için böyle bir çalışmayı çok isteyerek yaptıklarını ifade ederek, "Öğretmenimize de bize böle bir yol gösterdiği için teşekkür ederiz. Filistin'de yaşanan olaylar çocukların ölmesi annelerin babaların çocuksuz kalması bizi derinden yaralıyor. Temennimiz en kısa zamanda bu kötü olayların bitmesi." diye konuştu.

Duygusal bir çalışma yaptıklarını aktaran Öksüz, "Öğretmenimiz ve bizde seslendirirken duygusal anlar yaşadık. Elimizden geldiği kadarda o duyguyu yansıtmaya çalıştık." dedi.