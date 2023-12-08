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        Makam odasında kalp krizinden ölen doçent, toprağa verildi

        ERZURUM,Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi´ndeki makam odasında kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali (60), memleketi Trabzon´un Sürmene ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:40
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        Makam odasında kalp krizinden ölen doçent, toprağa verildi
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        ERZURUM,Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi´ndeki makam odasında kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali (60), memleketi Trabzon´un Sürmene ilçesinde toprağa verildi.

        Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıdvan Küçükali, dün saat 13.00 sıralarında makam odasında rahatsızlandı. Odasına giren öğrenciler tarafından bulunan Doç. Dr. Küçükali için sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler, Doç. Dr. Küçükal'nin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Rıdvan Küçükali'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Ölümü üzüntüye neden olan Doç. Dr. Rıdvan Küçükali için memleketi Trabzon´un Sürmene ilçesinde, cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Erzurum ve Trabzon´dan çok sayıda akademisyen katıldı. Küçükali, ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi Mirgandoz Camisi´nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası, aile kabristanlığında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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