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        Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:05
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        Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

        Antrenman, 5'e 2 ile devam ederken, son bölümünde geniş alan oyun ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.

        Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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