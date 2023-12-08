Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde teknikle bağlantılı koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, 5'e 2 ile devam ederken, son bölümünde geniş alan oyun ve sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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