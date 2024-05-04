Muhtarlık yarışında sabıka engeli

TRABZON'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapılan itiraz üzerine Çaykara ilçesine bağlı Yaylaönü Mahallesi'nde seçimi kaybeden mevcut muhtar Yakup Toprak ve 137 seçmenin oyunu alarak muhtar seçilen Hasan Asan'ın seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu tespit edildi. YSK'nın suç kaydı bulunan 2 adayın seçimlerde yarışamayacağını kararlaştırdığı mahallede, 2 Haziran'da yeniden yeni adaylarla seçime gidilecek.

İlçede 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yaylaönü Mahallesi'nde 2 aday muhtar olabilmek için yarıştı. Adaylarından Hasan Asan, 137 seçmenin oyunu alarak muhtar seçilirken, 3 dönem mahallede muhtarlık görevini sürdüren muhtar Yakup Toprak ise 111 oy alabildi. Seçimi kaybeden mevcut muhtar Yakup Toprak, rakibi Hasan Asan'ın seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu iddiasıyla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulundu. İtiraz üzerine yapılan incelemelerde, yeni muhtar Asan hakkında Çaykara Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla 2019'da kaçak yapı, Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasıyla yargılandığı tespit edildi. Bunun üzerine YSK, muhtarlık mazbatasının, seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle seçimi kazanan Hasan Asan yerine, seçilme yeterliğine sahip en çok oy olan sıradaki adaya düzenlenmesine karar verdi.

YENİLENECEK SEÇİMLERDE ADAY OLAMAYACAKLAR Mazbata alamayan Hasan Asan da rakibi Yakup Toprak’ın benzer bir suç kaydı bulunduğunu öne sürerek şikayette bulundu. İkinci şikayet üzerine YSK incelemelerinde, seçimi 26 oyla kaybeden Yakup Toprak'ın da Kültür ve Tabiat Kanunlarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yargılandığı, 18 ay hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Adayların suç kayıtlarının olduğunun anlaşılması üzerine YSK, her iki adaya da seçilmeye engel sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle mazbata verilmemesine hükmedip, mahallede yeniden seçime gidilmesine karar verdi. YSK'nın sabıkalı 2 adayın seçimlerde yarışamayacağını kararlaştırdığı mahallede 2 Haziran'da yeniden, yeni adaylarla seçime gidilecek.