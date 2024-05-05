Açıklamada maç sonu değerlendirmelerine yer verilen antrenör Osman Ekici, "Hafta boyunca play-offlara hazırlandık. Bugün güzel bir skorla evimize dönüyoruz. Oyuncularımı galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Trabzon'da seyircimiz önünde oynayacağımız ikinci maçı da kazanıp son 12 turuna kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor, üçüncü periyodu 81-53 bitirirken maçın son periyodunda ise 22 sayı daha atarak karşılaşmayı 103-65 galip tamamladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Menderes Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan bordo-mavili ekip, ilk periyodu 24-12 önde tamamladı.

Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol A Takımı, play-off turu ilk maçında deplasmanda Kahramanmaraş Gençlikspor'u 65-103 mağlup etti.

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