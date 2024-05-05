Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi

        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol A Takımı, play-off turu ilk maçında deplasmanda Kahramanmaraş Gençlikspor'u 65-103 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:11 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Basketbol A Takımı, play-off turu ilk maçında deplasmanda Kahramanmaraş Gençlikspor'u 65-103 mağlup etti.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Menderes Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan bordo-mavili ekip, ilk periyodu 24-12 önde tamamladı.

        Karadeniz ekibi, ikinci periyotta 27 sayı daha atarak devreye 51-26 önde girdi.

        Trabzonspor, üçüncü periyodu 81-53 bitirirken maçın son periyodunda ise 22 sayı daha atarak karşılaşmayı 103-65 galip tamamladı.

        Açıklamada maç sonu değerlendirmelerine yer verilen antrenör Osman Ekici, "Hafta boyunca play-offlara hazırlandık. Bugün güzel bir skorla evimize dönüyoruz. Oyuncularımı galibiyetten ötürü tebrik ediyorum. Trabzon'da seyircimiz önünde oynayacağımız ikinci maçı da kazanıp son 12 turuna kalmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Kadroya alınmadı, açıklama yaptı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'dan Trezeguet'in sağlık durumu ile ilgili açıklama
        Trabzonspor'dan Trezeguet'in sağlık durumu ile ilgili açıklama
        Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin adalesinde yaralanma tespit...
        Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin adalesinde yaralanma tespit...
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Trabzon'da fındıkta hastalık ve zararlıları ile mücadele toplantıları sürüy...
        Trabzon'da fındıkta hastalık ve zararlıları ile mücadele toplantıları sürüy...
        "Geleceğin İşleri Akademisi" kursiyerleri Ankara'daki firmaları ziyaret ett...
        "Geleceğin İşleri Akademisi" kursiyerleri Ankara'daki firmaları ziyaret ett...
        Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Trabzon'da "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi