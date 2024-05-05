Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yaptı.

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