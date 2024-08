Bakan Uraloğlu: Bu yıl 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu yıl temmuz sonu itibarıyla hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772’ye ulaştı. Bu sayı geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 118 milyondu. 2024 yılı istatistiklerini incelediğimizde bu yıl 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Trabzon Havalimanı’nda yapımı tamamlanan yeni hizmet binalarının açılış törenine katıldı.

‘THY İLE ÇOK KAPSAMLI İŞ BİRLİKLERİ YÜRÜTTÜK’

‘TÜRKİYE ULAŞIMDA ADETA ÇAĞ ATLAMIŞTIR’

Türkiye’nin ulaşımda adeta çağ atladığını söyleyen Bakan Ersoy, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve iradesiyle Türkiye ulaşımda adeta çağ atlamıştır. Bu doğrultuda hava yolu taşımacılığı da bugün milletimiz için lüks olmaktan çıkmış, her bölgemize ve her vatandaşımıza sunulan bir imkan haline gelmiştir. Bütün bunların da ötesinde Türkiye, uluslararası hava yolu ağında bütün Avrupa ülkelerini geride bırakarak tartışmasız bir merkez konumuna yükselmiştir. Böylesi bir konuma gelmişken, ulaştırmada altyapının her şeyin temelini teşkil ettiğini de gözden kaçırmamak gerekiyor. Bizim sorumluluk alanımızdan baktığınızda, turizm tesislerimizden kültür varlıklarımıza uzanan bir alanda altyapının sürdürülebilirlik, koruma, kaliteli hizmet ve konfor demek olduğunu vurgulamak isterim” diye konuştu.