Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" yarın başlayacak

        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası", yarın saat 16.00'daki karşılaşmayla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 16:19 Güncelleme: 07.10.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" yarın başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası", yarın saat 16.00'daki karşılaşmayla başlayacak.

        Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzonspor iş birliğinde organize edilen turnuvayla ilgili Avni Aker Millet Bahçesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, burada yaptığı konuşmada, organizasyonun Filistin yararına ve bu sene vefat eden Trabzonspor'un 3 başkanı anısına düzenlendiğini söyledi.

        Avni Aker'in geçmişi hakkında bilgi veren Kanca, "Yıllarca maçlarımız burada oynandı. Biz de çok erken saatlerde burada gelip maçları izlerdik. Efsaneler burada doğdu." dedi.

        Kanca, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in seçim vaadinde bazı maçları burada oynatacağının sözünü verdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şimdi bu turnuvayla beraber bu sahayı da açıyoruz. Büyük amatör maçlar değil ama 8-12 yaş grubunda kontrollü bir şekilde burada sembolik maçları oynatacağız, yoğunluk olmadan. Bunun da müjdesini sizlere veriyoruz gençler. Tabii buranın park özelliğine halel gelmeden, düşük yoğunluklu bu maçların oynanmasını istiyoruz ki Avni Aker'in ruhu siz gençlere de aşılansın."

        Turnuvanın bugünkü toplantıyla başladığını belirten Kanca, "Yarın iki maç var. Saat 16.00'da başlayacak. Çarşamba günü de 3 maçımız var üçüncülük maçı, final maçı, bir de gösteri maçımız olacak. Bu turnuvaya sizleri bekliyoruz. Tüm taraftarlarımızı bu futbol şölenimize davet ediyorum. Her şey Filistin için, her şey Trabzonspor için." diye konuştu.

        - Derviş Köz: "Trabzonspor dört büyükten biriyse bu efsanelerin sayesinde"

        Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Derviş Köz de turnuvanın önemine işaret ederek, "Efsane başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı, yakın zamanda rahmetli olan Mehmet Kamil Ekinci ve Salih Erdem'i anmak aynı zamanda Filistin davasına dikkat çekmek için Trabzonspor, Büyükşehir Belediyesi, Valilik birlikte bu organizasyonu gerçekleştirdik." dedi.

        Trabzonspor'un efsanelerini, kendisinin de gençken tribünlerden izlediğini anlatan Öz, şu ifadeleri kullandı:

        "Onlarla Trabzonspor olarak ne kadar gurur duysak az. Çünkü bugün Trabzonspor varsa Trabzonspor dört büyükten biriyse, dünyadaki en büyük şehir takımıysa bu efsaneler sayesinde. Biz bunların sayesinde buralarda oturuyoruz. Buralarda yöneticilik yapıyoruz. Bir yere gittiğimiz zaman, bir deplasmanda değer görüyorsak bu büyüklerimizin, abilerimizin sayesinde görüyoruz."

        Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk ise burada oynanacak olan turnuvanın bir sembol olduğunu aktararak, "Ben de Çarşamba günü burada top oynayacağım." dedi.

        - Hüseyin Tok: "Bu gibi etkinliklerin daha da çok yapılması gerekiyor"

        Efsane futbolculardan Hüseyin Tok, Trabzon'un futbol kenti olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

        "Zaman zaman Trabzon'da bu etkinlikler yapılıyor. Bunlar da Trabzon'un belediye başkanları, valimiz ve idari bölümdeki kişilerin bu işe daha çok sahip çıktıklarını gösteriyor. O açıdan ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinliklerin daha da çok yapılması ve Türkiye çapında da ses getirmesi gerekiyor. Onun için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

        Eski futbolculardan Mehmet Cemil Altın ise turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek, Avni Aker'in önemi hakkında duygularını aktardı.

        Konuşmaların ardından çekilen kurayla turnuvada karşılaşacak takımlar belirlendi.

        Programa, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Hamdi Aslan ile çok sayıda ilgili katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        'Sur canisi'nin katlettiği İkbal'ın babası: Kızımın psikolojisini bozmuştu!
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Hala en önemlisi faiz indirim süreci
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Dolandırıcıların yeni tuzağı: "Evde tütün sararak para kazanın"
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        Alman devinden 2025 yılı asgari ücret tahmini
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        3 çocuk bataklığa saplandı! İnsan zinciri oluşturuldu!
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Geç emekli olan fazla maaş alacak
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Eniştesini öldürmüştü! İşte cinayetin gerekçesi!
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        Şişli'de gece kulübü çıkışı kadına şiddet
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        "Okan Buruk'un karşısındaki en büyük engel!"
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Işığın bile kaçamadığı nokta!
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        Çayı aç karnına mı tok karnına mı içmeli?
        İstanbul'da iki ilginç olay
        İstanbul'da iki ilginç olay
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        "Erkekliğimden utanır oldum"
        Sıla bebekten kahreden haber!
        Sıla bebekten kahreden haber!
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        "Sahada rakibiz, maçlar bitince ortağız"
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        Semih Kılıçsoy 11'i unuttu
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Sezonun en silik futbolu"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        "Hristiyanım ama Türk'ün hasıyım"
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        2024 Tıp Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"

        Benzer Haberler

        Karadeniz Teknik ve Giresun üniversitelerinde İsrail'in Filistin'e saldırıl...
        Karadeniz Teknik ve Giresun üniversitelerinde İsrail'in Filistin'e saldırıl...
        Avni Aker ruhu gençlerle yaşatılacak
        Avni Aker ruhu gençlerle yaşatılacak
        Kışlaklara çekilen 'kahverengi kokarca'ya ilaçlı mücadele
        Kışlaklara çekilen 'kahverengi kokarca'ya ilaçlı mücadele
        Trabzon'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele devam ediyor
        Trabzon'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele devam ediyor
        Trabzon ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
        Trabzon ve çevre illerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
        Trabzon'da hastanede yatan çocuklar için etkinlik düzenlendi
        Trabzon'da hastanede yatan çocuklar için etkinlik düzenlendi