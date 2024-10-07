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        Karadeniz Teknik ve Giresun üniversitelerinde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Giresun Üniversitesinde protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:39 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:59
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        Karadeniz Teknik ve Giresun üniversitelerinde İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi
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        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Giresun Üniversitesinde protesto edildi.

        Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şubesi Üniversite Komisyonunca KTÜ Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi önünde basın açıklaması yapıldı.

        Grup adına konuşan Komisyon Başkanı Mehmet Emin Göktaş, Filistin'de gerçekleşen direnişin, Siyonistler tarafından bir senedir pasivize edilmeye çalışıldığını söyledi.

        Müslüman ülkelerin yöneticilerinin Filistin halkına desteklerinin artmasını isteyen Göktaş, "İki devletli çözüm, geçici ateşkesler ve gerçekleşmeyecek yardım sözleriyle Filistin halkına karşı yapılan bu saldırıların, Müslüman ülkelerin hükümetleri nezdinde bir çaba uyandıracağı umudundayız." dedi.

        KTÜ'de eğitim gören Filistinli Yahya Adwan ise Gazze'nin 75 senedir haklarını savunduğu için savaşa maruz kaldığını ifade etti.

        Adwan, İsrail'in Gazze halkını teslim olması için ablukaya aldığı belirterek, "Gazze'de ne elektrik ne su ne de havalimanı var. Dünyanın diğer ülkelerinde normal karşılanan şeyler Gazze halkı için bir hayalden öteye geçemiyor. Serbest dolaşım, temiz suya erişim gibi temel insani hakları bile bu savaşın ana nedenlerinden biridir." diye konuştu.

        Öte yandan Trabzon Kudüs Kardeşlik Derneği, EYOF Olimpiyat Parkı Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

        Dernek adına konuşan Genel Sekreter İbrahim Kara, Filistin halkının destek beklediğini belirterek, "Filistin halkı bizden daha fazla destek ve dayanışma bekliyor. Saldırı ve katliamların devam ettiği bir ortamda herkes bulunduğu yerden önce bu katliamın durdurulması, ardından da Filistin halkının hakkının teslim edilmesi için elinden geleni yapmalıdır." dedi.

        ​​​​​​​- Giresun

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler tarafından Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Kafkas İslam Ordusu Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasıyla kınandı.

        Grup adına açıklamayı okuyan öğrencilerden Furkan Aslan, İsrail'in saldırılarını durdurmasını istediklerini belirterek, "Tüm dünya halklarını zalimlerin zulmüne karşı adalet ve iyilikte buluşmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki insanlık vicdanı Siyonizmi yenecektir." dedi.

        Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can'ın da katıldığı program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.

        Göreli ilçesinde ise Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen protestoda konuşan okuyan HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Murat Karslı, Filistin'de insan hakları dramının yaşandığını söyledi.

        Karslı, "HAK-İŞ olarak Siyonist İsrail'in tarihe kara bir leke olarak yazdığı, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümünde bir kez daha Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyor, en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Sesimizi yükselterek bu zulme karşı duruyoruz." diye konuştu.

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