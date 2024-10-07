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        Avni Aker ruhu gençlerle yaşatılacak

        TRABZON Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor iş birliğinde düzenlenecek 'Efsanelerle Yeniden' adlı futbol turnuvası 8 Ekim'de başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 15:16 Güncelleme: 07.10.2024 - 15:20
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        Avni Aker ruhu gençlerle yaşatılacak
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        TRABZON Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor iş birliğinde düzenlenecek ‘Efsanelerle Yeniden’ adlı futbol turnuvası 8 Ekim'de başlayacak. Avni Aker Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek turnuvanın tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Avni Aker ruhunun gençlerle yaşatılacağını ve alanda 8-12 yaş grubu futbol müsabakalarına izin verileceğini duyurdu.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor iş birliğinde düzenlenecek ‘Efsanelerle Yeniden’ adlı futbol turnuvası 8 Ekim Salı günü Avni Aker Millet Bahçesi’nde başlayacak. 2 gün sürecek olan turnuvada Trabzonspor’un efsane oyuncuları yeniden sahaya çıkıp, bir gösteri maçı gerçekleştirilecek. Trabzonspor’un unutulmaz isimleriyle şöhretler karması da sahada yer alacak. Turnuva, final maçı ile sona erecek. Bu yıl yaşamlarını yitiren Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve efsane başkanlar Ahmet Salih Erdem ile Mustafa Şamil Ekinci’nin anısına düzenlenecek olan turnuva öncesi bilgilendirme toplantısını düzenlendi. Toplantıya; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Ahmet Yüksel Gülay ve Faruk Kanca, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, TFF Trabzon Bölge Müdürü ve Trabzonspor’un efsane futbolcusu Hamdi Aslan, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Coşkun Öztürk, Derviş Köz, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un efsane futbolcuları Mehmet Cemil Altın ve Hüseyin Tok da katıldı.

        AVNİ AKER’DE MAÇLAR OYNANACAK

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, Gazze’de yaşananlara dikkati çekerek, “Organizasyonu, Filistin'in yararına ve bu sene vefat eden üç başkanımızın anısına düzenledik. Tam bir senedir Gazze, okul ve hastaneler demeden yerle bir edildi. Zalim İsrail hunharca 42 bin kişiyi öldürdü, 100 bin kişiyi de yaraladı. Mazlum Filistin halkının şehitlerine Rabbim gani gani rahmet eylesin. Biz de bu yıl dönümünde farkındalık oluşturmak için bu etkinliği Filistin yararına düzenliyoruz. Trabzonspor'umuzun bu yıl vefat eden üç başkanı var. Geçmişte vefat eden tüm başkanlarımıza ve futbolcularımıza Allah, rahmet eylesin. Hepsini minnetle yad ediyorum. Daha önce merhum Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer hocalarımızın adına turnuvayı düzenlemiştik. Yıllarca maçlarımız Avni Aker’de oynandı. Biz de çok erken saatlerde burada gelip maçları izlerdik. Efsaneler burada doğdu” dedi.

        MAÇLAR OYNATILACAK

        Avni Aker ruhunun gençlerle yaşatılacağını ve alanda 8-12 yaş grubu futbol müsabakalarına izin verileceğini duyuran Kanca, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, seçim vaadinde burada bazı maçları oynatacağının sözünü vermişti. Şimdi bu turnuvayla beraber bu sahayı da açıyoruz. Büyük amatör maçlar değil ama 8-12 yaş grubu maçları kontrolü bir şekilde ve yoğunluk olmadan sembolik şekilde burada oynatacağız. Bunun da müjdesini sizlere veriyoruz. Tabii burada millet bahçesinin park özelliğine zarar vermeden, düşük yoğunluklu bu maçların oynanmasını istiyoruz ki Avni Aker ruhu gençlere de aşılansın. Bugün Trabzonspor, Trabzonspor olmuşsa işte bu gördüğümüz abilerimizin hırsı, mücadelesi ve azmi sayesinde olmuştur. Onların bu azmiyle beraber ilk defa şampiyonluk Anadolu'ya gelmiştir. Bunu ilk başaran takım Trabzonspor'dur. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.

        Diğer katılımcılar da Avni Aker'de tarih yazılan yılları hatırlatıp, turnuvanın önemine dikkat çeken konuşmalar yaptı. Bütün sporseverler turnuvayı izlemeye davet edildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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