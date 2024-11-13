Trabzonspor'da, Adana Demirspor mesaisi başladı

TRABZONSPOR Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından aerobik koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, tek kale savunma ve hücum çalışması ile sona erdi.