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        Çığda ölen milli judocu Emre, son yolcuğuna uğurlandı

        ERZURUM'da düşen çığda kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın (16) cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:55
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        Çığda ölen milli judocu Emre, son yolcuğuna uğurlandı
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        ERZURUM'da düşen çığda kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın (16) cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.

        Olay, önceki gün Palandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi bölgesinde meydana geldi. Yüksek irtifa kampı için 4 gündür bölgede bulunan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, antrenörleri eşliğinde tırmanış antrenmanı yaparken çığ düştü. Sporculardan Emre Yazgan, ikizi Yunus Yazgan, Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın kar kütlesi altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Emre Yazgan, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        VALİ İLE BELEDİYE BAŞKANI DA KATILDI

        Darıca Fen Lisesi öğrencisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Emre Yazgan’ın cenazesi, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tören sonrası memleketi Trabzon'a getirildi. Emre Yazgan için Maçka ilçesine bağlı Yukarıköy Mahallesi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Yukarıköy Camisi avlusundaki cenazeye Emre Yazgan'ın 16 yaşındaki ikizi Yunus Yazgan, annesi Gülcan Yazgan, babası Fatih Yazgan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Judo Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu, sporcu arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

        Cenazede Yazgan ailesi taziyeleri kabul ederken, milli sporcunun ikizi Yunus Yazgan da kardeşinin Türk bayrağı örtülen tabutu başından ayrılmadı. Namaz sonrası Emre Yazgan'ın cenazesi, dualarla aile kabristanlığına defnedildi.

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