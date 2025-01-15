Trabzonspor'da Sivasspor hazırlıkları sürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, akşam antrenmanıyla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 20’nci haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

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