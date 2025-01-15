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        Trabzonspor'da Sivasspor hazırlıkları sürdü

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:34 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:40
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        Trabzonspor'da Sivasspor hazırlıkları sürdü
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 20’nci haftasında karşılaşacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavili takım, akşam antrenmanıyla Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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