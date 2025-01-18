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        Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan ameliyat oldu

        TRABZONSPOR'un genç kalecisi Onuralp Çevikkan'ın sağ el ikinci parmağındaki sırık nedeniyle bugün başarılı bir operasyon geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 22:30 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:35
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        Trabzonspor'da Onuralp Çevikkan ameliyat oldu
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        TRABZONSPOR’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan’ın sağ el ikinci parmağındaki sırık nedeniyle bugün başarılı bir operasyon geçirdi.

        Trabzonspor’un genç kalecisi Onuralp Çevikkan’ın sağ el ikinci parmağında kırık tespit edilmesi sonrası bugün başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi.

        Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Onuralp Çevikkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, açıklamasında “Sağ el kemiğinde kırık bulunan oyuncumuz Onuralp Çevikkan, sponsorumuz Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Arel Gereli ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanmaktadır" ifadelerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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