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        Trabzon'da mezgit ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:36 Güncelleme: 18.01.2025 - 13:49
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        Trabzon'da mezgit ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor
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        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavritin kilogramı 150 liradan satılıyor.

        Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki tezgahlarda son günlerde, istavrit ve mezgit başta olmak üzere hamsi, palamut, somon, levrek, çipura ve alabalık yer alıyor.

        Mezgit ve istavrit kilogramı 150, somon 250, çipura, çinekop ve levrek 300, alabalık ve hamsi 200 liradan, palamudun ise tanesi 175 liradan satılıyor.

        Balıkçı Gökmen Aydın, AA muhabirine, son günlerde rüzgar nedeniyle gemiler denize açılmadığı için tezgahlara az miktarda balık geldiğini söyledi.

        En ucuz balık çeşidinin mezgit ve istavrit olduğunu belirten Aydın, "İki gündür az geliyor onlar da ama bundan sonra inşallah bol olur. Hamsi çekildikten sonra istavrit ve mezgit bollaşır, fiyatlar daha da düşer." dedi.​​​​​​​

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