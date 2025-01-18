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        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:01 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:20
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        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Pazartesi günü sahasında Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

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