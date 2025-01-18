Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi sürüyor
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
TRABZONSPOR, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Bordo mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.