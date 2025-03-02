Trabzonspor ile Konyaspor 48'inci randevuda

TRABZONSPOR ile Konyaspor Süper Lig’in 26’ncı haftasında yarın yapacakları maçla 48’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 47 maçta Trabzonspor’un 24, Konyaspor’un 11 galibiyeti bulunurken 12 maç berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig’in 26’ncı haftasında yarın Konyaspor’un konuğu olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Trabzonspor, Süper Lig’de geride kalan 11 deplasmanda henüz galibiyet elde edemedi. Bordo-mavililer yarın oynayacağı Konyaspor maçından hem ilk deplasman galibiyetini almak hem de seri yapmak istiyor. Trabzonspor 32 puanla 8’inci sırada yer alırken, 25 puanla 14’üncü sırada yer alan Konyaspor da sahasında galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 47’si Süper Lig, 10’u 2’inci Lig ve 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 63 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 30, Konyaspor’un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2024-25 sezonunun ilk yarısında Trabzon’da oynadıkları son maç bordo-mavili takımın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

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