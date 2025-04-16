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        Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 32'nci haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:47 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:50
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        Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 32’nci haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 32’nci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, kuvvet ve taktik çalışması ile sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın saat 15.15'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Öte yandan Trabzonspor’un yarın yapacağı antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek ve yeni transferlerden Tim Jabol-Folcarelli basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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