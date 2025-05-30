Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da kurbanlıkların yarısı alıcı buldu

        TRABZON'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazarındaki hareketlilik sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da kurbanlıkların yarısı alıcı buldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TRABZON’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, hayvan pazarındaki hareketlilik sürüyor. Çevre illerdeki besiciler tarafından getirilen yaklaşık 1500 büyükbaş ve küçükbaşın yarısı satıldı.

        Trabzon’da, Kurban Bayramı yaklaşırken Ortahisar ilçesi Akoluk Mahallesi’nde 20 dönümlük alanda kurulan kurban satış ve kesim sahasında, gerekli fiziki, teknik alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kura çekimi ile çadır yerleşimi yapıldı. Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Elazığ gibi çevre illerden getirilen yaklaşık 1500 kurbanlık, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küpe ve aşı kontrollerinden geçirildikten sonra çadırlarda yerini alırken, besiciler de hazırlıklarını hızlandırdı. Yaklaşık 100 çadırın kurulduğu alanda, ağırlıklarına göre kurbanlıklar küçükbaşlarda 15 bin TL’den başlayıp 50 bin TL’ye kadar, büyükbaşlarda ise 200 bin TL’den başlayıp, 400 bin TL’ye kadar çıkıyor. Vatandaşların pazarlara ilgisi her geçen gün artarken, satış alanında sıkı pazarlıklar da yaşanıyor. Satışların geçen yıla oranla daha iyi olduğunu ifade eden besiciler, kurbanlıkların yarısının satıldığını belirtirken, yoğunluğun bayrama yakın günlerde daha da artmasını bekliyor.

        ‘SATIŞLAR GÜZEL GİDİYOR’

        Besici Davut Karahan, “Erzincan’dan getirdiğim 35 hayvanın 20’sini sattım, 15 tanesi henüz satılmadı. Satışlar bu sene çok güzel gidiyor. Alanda 100 çadır var, 1500’e yakın da kurbanlık hayvan vardır. Satışlar geçen seneye göre daha iyi oluyor” dedi.

        Besici Selim Tok ise satışların geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade ederek, “Geçen yıla baktığımız zaman bu sene Trabzon’daki kurban pazarında durumlar daha iyi. Geçen yıl 3 bin hayvan geldiyse bu yıl 1500 hayvan geldi. Satışlar güzel insanlar da memnun. Gümüşhane, Bayburt, Elazığ’dan besiciler geldi” diye konuştu.

        Nihat Köse ise “Kurbanlık alacaktım, anlaşamadık olmadı. Bana fiyat fazla geldi” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        İşsizlikte 6 ay sonra artış
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Trump, ABD'deki on binlerce Çinli öğrenciye korku saldı
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?
        Sanal gerçeklik teknolojisi nasıl çalışıyor?

        Benzer Haberler

        Trabzon'da ilkokul öğrencileri kokulu sabun üretiyor
        Trabzon'da ilkokul öğrencileri kokulu sabun üretiyor
        Trabzon'da "Renklerin İzinde Bir Ömür" resim sergisi açıldı
        Trabzon'da "Renklerin İzinde Bir Ömür" resim sergisi açıldı
        Trabzon'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Trabzon'da tefecilik operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi
        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi karşılıklı feshedildi
        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor, Antalya'ya gitti
        Trabzonspor, Antalya'ya gitti