Prof. Dr. Kadıoğlu: Kenelerin neden olduğu Lyme hastalığı konusunda uzman az

TRABZON Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu' ikinci gününde de sürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye'de Lyme hastalığı konusunda uzmanın çok az olduğunu belirterek, "Keneler, Lyme hastalığı ya da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne neden oluyor" dedi.

Trabzon Kent Konseyi tarafından Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ve paydaşların destekleriyle 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu' ikinci günde de sürdürüldü. Çok sayıda davetlinin katıldığı sempozyumda, alanında uzman bilim insanları, küresel iklim değişikliği, orman yangınları, buzullar, ekosistem, mikroplastik üzerine deneyimlerini paylaşarak, geniş yelpazede çeşitli paneller gerçekleştirdi.

'SICAKLIK ARTIKÇA SALGIN HASTALIKLAR ARTIYOR'

İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, artan sıcaklıklara bağlı olarak salgın hastalıkların artığını ifade ederek, "Ozon gazı için en iyi ağaç, Türk fındığıymış, literatürde böyle geçiyor. Burada ağaç dikerken süslü püslü ağaçlar yerine faydalı ağaçlar dikin. Sıcaklık artıkça salgın hastalıklar artıyor. Burnumuzun vazifesi, dışarıdaki havanın sıcaklığını ve nemi akciğere göre ayarlamak. Hava sıcaklığı, bu sıcaklığa yaklaştığı zaman buruna gerek kalmıyor. Afrika'ya gidin, burunlar küçüktür. Çünkü uzun bir burna ihtiyaç yok. Yeni tropikal hastalıklar türüyor. Kene bile evrim geçirdi. Kene müthiş bir hayvandır. İnceleseniz, hayran kalırsınız. Akşam toprağın altına iniyor, gündüz güneşle birlikte en tepeye çıkıyor ve karbondioksit ölçüyor. Belli bir mesafeye atlayarak, bir canlının üzerine atlıyor ve hayatına devam ediyor. Keneler, Lyme hastalığı ya da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne neden oluyor. Lyme hastalığına yakalanırsanız, doktor bulamıyorsunuz. Türkiye'de bu konuda uzman çok az" diye konuştu.