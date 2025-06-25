Trabzon'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban öldü

Vakfıkebir ilçesinden hayvancılık yapmak üzere Giresun'un Alucra ilçesine giden Alaattin Uzuntürk'e iki gün önce kene yapıştı.

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