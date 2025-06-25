Trabzon'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban öldü
Trabzon'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban yaşamını yitirdi.
Trabzon'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban yaşamını yitirdi.
Vakfıkebir ilçesinden hayvancılık yapmak üzere Giresun'un Alucra ilçesine giden Alaattin Uzuntürk'e iki gün önce kene yapıştı.
Rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından kaldırıldığı Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzuntürk hayatını kaybetti.
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