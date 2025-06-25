Kuraklığa bağlı orman yangınlarında 'artış' tehlikesi

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, iklim değişikliğine bağlı olarak Doğu Karadeniz'de orman yangını riskinin arttığını söyleyerek, "Orta ve uzun süreli kuraklıklar sonucunda yanıcı maddelerdeki nem oranı etkileniyor, nem oranı düştükçe yanıcı maddenin yanma oranı yükseliyor; bunun da yangınlara davetiye çıkardığını görmekteyiz. Son yıllarda bu bölgelerde meydana gelen yangınlar daha sık, şiddetli ve geniş alanları etkileyecek boyutlardadır” dedi.

Trabzon Kent Konseyi tarafından 24-25 Haziran tarihlerinde 'İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu' düzenlendi. Alanında uzman isimler iklim değişikliği, ekosistemler, orman yangınları, tarım, turizm ve su farkındalığı başlıklarıyla ele aldığı konular üzerinde çeşitli paneller düzenledi. Sempozyumda konuşan KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, "Bölgemiz özelinde düşündüğümüz zaman, ortalama sıcaklıkların arttığını görmekteyiz. Bu artışlar sonucunda orman ekosistemlerindeki yangın riski açısından karşılığı önemli derecede artmaktadır. Son yıllardaki yangınların istatistiklerine baktığımız zaman, yangın sıklığında artış olduğunu gözlemlemekteyiz. Bunu iklim değişikliğinden ayrı düşünemeyiz. İklim değişikliğinde meydana gelen farklılıklar ve hava hallerinde ortaya çıkan değişiklikler yangını da beraberinde getirecektir. Bölgemiz genelinde kış aylarında sık gördüğümüz yangınları farklı zamanlarda da görme durumu ortaya çıkmaktadır. Orman yangınları özelinde, bölgemizde meydana gelecek olan hava hallerindeki değişimlerin çok büyük bir etkisi olacağını öngörmüyorum ama daha sık ya da tehlikeli olmayacağı anlamına gelmez. Orta ve uzun süreli kuraklıklar sonucunda yanıcı maddelerdeki nem oranı etkileniyor, nem oranı düştükçe yanıcı maddenin yanma oranı yükseliyor; bunun da yangınlara davetiye çıkardığını görmekteyiz. Son yıllarda bu bölgelerde meydana gelen yangınlar daha sık, şiddetli ve geniş alanları etkileyecek boyutlardadır" diye konuştu.