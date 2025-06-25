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        Haberler Gündem Çevre Ankara'nın ardından Çeşme için de susuzluk riski kapıda! | Son dakika haberleri

        Ankara'nın ardından Çeşme için de susuzluk riski kapıda!

        Dün, Ankara'daki susuzluk riskini gündeme getirmiştim. Yetkililer, Başkent'in 180 günlük suyu olduğunu söylüyor. Peki ya susuzluk sadece Ankara için mi tehdit? Ne yazık ki hayır. İzmir'de de tehlike çanları çalıyor. Özellikle de popüler tatil mekanı Çeşme'de. Habertürk'ten Esra Toptaş yazdı..

        Giriş: 25.06.2025 - 14:36 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:49
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        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
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        Çeşme’nin içme suyunu sağlayan Kutlu Aktaş Barajı’nda su seviyesi yüzde 33.52’den yüzde 10’a kadar düştü. Açıklamalara bakılırsa bu da hemen hemen 30 günlük su kaldı demek. Yani sezon ortasında Çeşme susuz kalabilir. Peki Çeşme için ne yapılabilir?

        Fotoğraf: İHA

        Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Ege’nin, İzmir’in kurak bir 6 ay geçirdiğini, ilkbahar yağışlarının da yetersiz kalmasıyla barajların yaz dönemine çok az miktarda suyla girdiğini söyledi ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

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        * Meteorolojik kuraklık hidrolojik kuraklığa dönüştü ve baraj ile göllere giren su miktarları azaldı. Barajlardaki doluluk oranının azalmasının meteorolojik ve yönetsel iki sebebi var. Bunlardan meteorolojik olan doğrudan yağışların azalmasına bağlı. Yönetsel olanı ise suyun verimsiz kullanımı ve yönetimi. Su şebekelerindeki kayıp ve kaçakların yüksek olması da yönetim sorunu olarak görülür.

        Fotoğraf: İHA

        * İZSU Genel Müdürlüğü’nün Çeşmedeki eski su şebekesini değiştirme projesinde sona gelindi artık. Bu proje yaz aylarında nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme’nin su sıkıntısını büyük oranda rahatlatacak.

        * Fakat altyapının yenilenmesinin yanı sıra, su kullanım bilincinin arttırılması çalışması da yapılmalı. Ayrıca her su yılı başında bir su bütçesi hesabı yapılmalı ve barajlardaki doluluk oranı da dikkate alınarak su talebi yönetilmeli. Aşırı su kullanımını önleyici tedbirler zamanında alınmalı. Kriz aşamasına geçmeden hidrolojik kuraklık riski yönetilmeli.

        Ankara'nın 180 günlük suyu kaldı
        Ankara'nın 180 günlük suyu kaldı

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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