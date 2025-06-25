Ankara'nın ardından Çeşme için de susuzluk riski kapıda!

Çeşme’nin içme suyunu sağlayan Kutlu Aktaş Barajı’nda su seviyesi yüzde 33.52’den yüzde 10’a kadar düştü. Açıklamalara bakılırsa bu da hemen hemen 30 günlük su kaldı demek. Yani sezon ortasında Çeşme susuz kalabilir. Peki Çeşme için ne yapılabilir?

Fotoğraf: İHA

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, Ege’nin, İzmir’in kurak bir 6 ay geçirdiğini, ilkbahar yağışlarının da yetersiz kalmasıyla barajların yaz dönemine çok az miktarda suyla girdiğini söyledi ve yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

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* Meteorolojik kuraklık hidrolojik kuraklığa dönüştü ve baraj ile göllere giren su miktarları azaldı. Barajlardaki doluluk oranının azalmasının meteorolojik ve yönetsel iki sebebi var. Bunlardan meteorolojik olan doğrudan yağışların azalmasına bağlı. Yönetsel olanı ise suyun verimsiz kullanımı ve yönetimi. Su şebekelerindeki kayıp ve kaçakların yüksek olması da yönetim sorunu olarak görülür.

Fotoğraf: İHA

* İZSU Genel Müdürlüğü’nün Çeşmedeki eski su şebekesini değiştirme projesinde sona gelindi artık. Bu proje yaz aylarında nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme’nin su sıkıntısını büyük oranda rahatlatacak.