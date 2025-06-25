Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu öldü.

        Alınan bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi'nin eski muhtarı Hasan Yamaç, aynı mahallede kovanlarının bulunduğu alanda çalışırken arı sokması sonucu fenalaştı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Şalpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yamaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu! Gözaltılar var!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        Deprem olmadan oldu! 9 katlı binada bu sabah yaşandı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        2 haftada, 46 ilde 361 FETÖ gözaltısı!
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Tel Aviv'de normalleşme afişi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Japonya'da "Twitter katili" idam edildi
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Osimhen'in bonservis ödemesi üç taksitle
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Rize'de haziran sonunda kaydedildi!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        Eşini, oğlunu ve kızını toprağa verdi! Ağlatan paylaşım!
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        "ABD İran'ı müzakere masasına çekmek için teklifler sunuyor"
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Onuachu resmen Trabzonspor'da!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Ortalama sıcaklık 35 derecelerde...
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        Çocuk sayısına göre vergi indirimi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        "Zaman" nasıl ölçüldü?
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti
        Talât Paşa’nın hanımının sesinden Berlin cinayeti

        Benzer Haberler

        Onuachu'dan Trabzonsporlulara mesaj: Henüz tamamlanmamış bir işimiz var
        Onuachu'dan Trabzonsporlulara mesaj: Henüz tamamlanmamış bir işimiz var
        Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor
        Paul Onuachu, Trabzonspor'a geri dönüyor
        TTB Başkanı Eyyüp Ergan'dan fındık üretiminin artırılması çağrısı:
        TTB Başkanı Eyyüp Ergan'dan fındık üretiminin artırılması çağrısı:
        Of Kaymakamı Eşref Akça, görevine başladı
        Of Kaymakamı Eşref Akça, görevine başladı
        Gran Fondo Trabzon bisiklet yarışları 5 Temmuz'da düzenlenecek
        Gran Fondo Trabzon bisiklet yarışları 5 Temmuz'da düzenlenecek
        Trabzon'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı...
        Trabzon'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı...