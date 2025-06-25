Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir huzurevinde kalan, 2023'te 'beyaz gelinlik giyme' hayalini damatsız düğünle gerçekleştiren Sümbül Topbaş (83), 20 Haziran'da bakkala gideceğini söyleyerek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU DHA'daki habere göre hakkında kayıp başvurusu yapılan Topbaş'ın, 23 Haziran gecesi Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda cansız bedeni bulundu.

YARA VE KESİ İZİNE RASTLANMADI Polisin yaptığı incelemede; vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Sümbül Topbaş'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ Otopsisi tamamlanan Topbaş'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HUZUREVİNE SORUŞTURMA AÇILDI Sümbül Topbaş'ın ölümü sonrası Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, huzurevine yönelik idari soruşturma başlattı.