Juventus'tan Kenan Yıldız'a dev teklif! Maaşı 3 katına çıkıyor
Türk futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız, kulübü Juventus'la yeni sözleşmeye imzalamaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun İtalya deviyle yapacağı yeni kontratla birlikte maaşının 3 katına çıkacağı öne sürüldü.
Juventus formasıyla ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performansla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlı formayla Kulüpler Dünya Kupası'na şu ana kadar oynadığı 2 maçta 3 gol kaydeden 20 yaşındaki hücum oyuncusu, bu performansının da karşılığını almak üzere...
İtalya basınında çıkan haberlere göre; Juve, milli yıldızın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
Juventus tarafından yapılacak yeni teklifte Kenan'ın mevcut maaşının 3 katına çıkarılacağı belirtildi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan'ın mukavelesi 2030 yılına kadar uzatılacak.
Şu anda kulübünden 1,5 milyon Euro kazanan ay-yıldızlı futbolcunun maaşı da 3 kat artırılarak 4,5 milyon Euro'ya yükseltilecek.
Juventus'un Kenan'ı uzun yıllar takımda tutmak istediği ve tıpkı Del Piero ve Nedved gibi kulübün sembol isimlerinden biri haline getirmek istediği de belirtiliyor.
Geçtiğimiz sezon 10 numaralı formanın yeni sahibi olan Kenan, 50 maçta 12 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.
Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen genç yıldız, 50 milyon Euro'luk piyasa değeriyle şu anda 'en değerli Türk futbolcu' konumunda yer alıyor.