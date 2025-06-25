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        Haberler Spor Futbol İtalya Kenan Yıldız'ın maaşı 3 katına çıkıyor | Juventus'tan Kenan Yıldız'a dev teklif! - Futbol Haberleri

        Juventus'tan Kenan Yıldız'a dev teklif! Maaşı 3 katına çıkıyor

        Türk futbolunun parlayan yıldızı Kenan Yıldız, kulübü Juventus'la yeni sözleşmeye imzalamaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun İtalya deviyle yapacağı yeni kontratla birlikte maaşının 3 katına çıkacağı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 10:36 Güncelleme: 25.06.2025 - 10:47
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        Juventus formasıyla ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden Kenan Yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda sergilediği performansla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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        Siyah-beyazlı formayla Kulüpler Dünya Kupası'na şu ana kadar oynadığı 2 maçta 3 gol kaydeden 20 yaşındaki hücum oyuncusu, bu performansının da karşılığını almak üzere...

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        İtalya basınında çıkan haberlere göre; Juve, milli yıldızın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

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        Juventus tarafından yapılacak yeni teklifte Kenan'ın mevcut maaşının 3 katına çıkarılacağı belirtildi.

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        La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kenan'ın mukavelesi 2030 yılına kadar uzatılacak.

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        Şu anda kulübünden 1,5 milyon Euro kazanan ay-yıldızlı futbolcunun maaşı da 3 kat artırılarak 4,5 milyon Euro'ya yükseltilecek.

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        Juventus'un Kenan'ı uzun yıllar takımda tutmak istediği ve tıpkı Del Piero ve Nedved gibi kulübün sembol isimlerinden biri haline getirmek istediği de belirtiliyor.

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        Geçtiğimiz sezon 10 numaralı formanın yeni sahibi olan Kenan, 50 maçta 12 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

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        Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen genç yıldız, 50 milyon Euro'luk piyasa değeriyle şu anda 'en değerli Türk futbolcu' konumunda yer alıyor.

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