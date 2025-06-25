Biri bıçak biri satırla geldi! İçlerinden biri camı kırdı! | Son dakika haberleri

Biri bıçak biri satırla geldi! İçlerinden biri camı kırdı! | Son dakika haberleri

Biri bıçak biri satırla geldi! İçlerinden biri camı kırdı! Trafikte kavgalara korkunç bir görüntü daha eklendi. Yol verme tartışmasında otomobilden inen 2 kişi, araçtan inmesi için tartıştıkları TIR şoförünü tehdit etti. Şoförün araçtan inmemesi üzerine magandalar otomobile dönüp bıçak ve satır aldı. Saldırganlardan biri TIR'ın camını satırla kırıldı. Dehşet anları kameraya yansıdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:20 facebook

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