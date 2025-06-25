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        Haberler Gündem Güncel Biri bıçak biri satırla geldi! İçlerinden biri camı kırdı! | Son dakika haberleri

        Biri bıçak biri satırla geldi! İçlerinden biri camı kırdı!

        Trafikte kavgalara korkunç bir görüntü daha eklendi. Yol verme tartışmasında otomobilden inen 2 kişi, araçtan inmesi için tartıştıkları TIR şoförünü tehdit etti. Şoförün araçtan inmemesi üzerine magandalar otomobile dönüp bıçak ve satır aldı. Saldırganlardan biri TIR'ın camını satırla kırıldı. Dehşet anları kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 25.06.2025 - 15:20
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        Biri bıçak biri satırla geldi!
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücülerin yol verme tartışmasında bir kişinin TIR'ın camını satırla kırdığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, sabaha saatlerinde, ilçedeki Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen hafriyat TIR'ı ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        BİRİNDE BIÇAK BİRİNDE SATIR

        Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen 2 kişi, araçtan inmesi için TIR şoförünü tehdit etti. Şoförün araçtan inmemesi üzerine şüpheliler otomobile dönüp bıçak ve satır aldı. Saldırganlardan biri TIR'ın camına satırla defalarca vurarak kırdı.

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        Olayı görüntüleyen TIR şoförü, daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı.

        Etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle sol elinin bileğinden hafif yaralanan şoförün ihbarıyla polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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