Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        UEFA tarafından yetkilendirilen Türkiye, ilk kez Kaleci A Lisans Kursu düzenlemeye hazırlanıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:48 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        UEFA tarafından yetkilendirilen Türkiye, ilk kez Kaleci A Lisans Kursu düzenlemeye hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF’ninUEFA Kaleci B Lisans Kursu’nun 18’inci etabı Trabzon’da başladı

        UEFA Kaleci B eğitimiyle yeni jenerasyon antrenörler yetiştiriliyor

        Kaleci B Kursu’na Almanya’nın yanı sıra birçok ilden antrenör adayı katıldı

        Alper Boğuşlu: Türk kaleciliğine büyük katkı sağladık

        Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        Kalıp sökerken 5'inci kattan düştüler!
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Trabzon'da arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
        Trabzon'da arı sokması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
        Kuraklığa bağlı orman yangınlarında 'artış' tehlikesi
        Kuraklığa bağlı orman yangınlarında 'artış' tehlikesi
        Trabzon'da arıların soktuğu eski muhtar öldü
        Trabzon'da arıların soktuğu eski muhtar öldü
        KADEM Başkanı Sarı, Trabzon'da "Filistin Hafızasında Genç İzler Projesi"nin...
        KADEM Başkanı Sarı, Trabzon'da "Filistin Hafızasında Genç İzler Projesi"nin...
        Trabzon'da 2 gün boyunca iklim değişikliği tartışılacak
        Trabzon'da 2 gün boyunca iklim değişikliği tartışılacak
        Trabzon'da "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" başladı
        Trabzon'da "Ulusal İklim Değişikliği ve Su Sempozyumu" başladı