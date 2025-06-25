UEFA tarafından yetkilendirilen Türkiye, ilk kez Kaleci A Lisans Kursu düzenlemeye hazırlanıyor
TFF’ninUEFA Kaleci B Lisans Kursu’nun 18’inci etabı Trabzon’da başladı
UEFA Kaleci B eğitimiyle yeni jenerasyon antrenörler yetiştiriliyor
Kaleci B Kursu’na Almanya’nın yanı sıra birçok ilden antrenör adayı katıldı
Alper Boğuşlu: Türk kaleciliğine büyük katkı sağladık
Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,
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