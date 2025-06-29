Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        'Ekolojik sistem iklim krizine ayak uyduramıyor'

        İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 10:35 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Ekolojik sistem iklim krizine ayak uyduramıyor'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliklerinin doğal süreçlere göre çok daha hızlı ilerlediğini belirterek, “150 yılda, 1 derece ısındığımızı görüyoruz. Tabii bu insan kaynaklı oluyor; doğal iklim değişikliğine göre bin kat hızlı. Esas tehlike burada. Normalde dünyanın soğuyor olması gerekiyordu. Ancak insan devreye girdi ve iklimi öyle bir değiştirdi ki artık bin kat hızlı ve ekolojik sistem buna ayak uyduramıyor” dedi.

        Küresel iklim krizine dikkat çeken İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, dünyada doğal döngülerle 150 bin yılda gerçekleşen 1 derecelik ısınmanın, ekosistemi tehdit ettiğini söyledi. Kadıoğlu, “İklim değişikliği her zaman olan bir şey, ilk kez olmuyor. İklim değişken bir şey. Güneş, astronomik hareketler, volkan patlamaları, tektonik hareketlerden dolayı iklim, geçmiş yıllarda dünya hep 150 bin yılda yaklaşık 1 derece ısınıp soğumuş. Sanayi devrimi ile baktığımız zaman; 150 yılda, 1 derece ısındığımızı görüyoruz. Tabii bu insan kaynaklı oluyor; doğal iklim değişikliğine göre bin kat hızlı. Esas tehlike burada. Normalde dünyanın soğuyor olması gerekiyordu. Ancak insan devreye girdi ve iklimi öyle bir değiştirdi ki artık bin kat hızlı ve ekolojik sistem buna ayak uyduramıyor. Bazı türlerde yok oluşlar ve problemler yaşıyoruz. İklim değişikliği normalde problem olmadığı halde bu kadar hızlı olması problem teşkil ediyor” diye konuştu.

        ‘SU SEVİYESİNİN 60 SANTİM YÜKSELMESİ BEKLENİYOR’

        2070 yılına kadar dünyadaki su seviyesinin 60 santim yükselebileceğine değinen Prof. Dr. Kadıoğlu, “Buzların erimesinden daha çok deniz sularının ısınmasından dolayı sular genleşiyor ve yükseliyor. Dünya genelinde, ortalama 2070 yılına kadar su seviyesinin 60 santim civarında yükselmesi bekleniyor. Karadeniz kıyılarında bu 1,5 metre gibi tahmin ediliyor. ‘Burun kuralı’ diye bir kural var. Su dikey yönde bir birim yükselirse yatayda 100 birim alana etki ediyor. 60 santim yükselse; 60 metredeki kıyıların su altında kalacağını, erozyona tabi olacağını, yer altı sularının tuzlanacağını düşünmek gerekiyor. 1 metrede ise 1 kilometreden fazla kıyılar su altında kalacak. ‘2 ve 4 derece ısınırsa neler su altında kalacak’ gibi bazı simülasyonlar var. Trabzon kıyılarında 2 ve 4 derecede su alacak kıyılar belli. Buna göre kıyıları kullanmamız lazım. Kıyıları daha çok rekreasyon, park ve bahçeler şeklinde yapmamız gerekiyor. Uzun yıllar ayakta kalacak sanat yapıları yapmamak lazım. Çünkü onlar sürdürülebilir olmayacak” dedi.

        ‘AĞAÇ SINIRI YAYLALARA İLERLİYOR’

        İklim değişikliğinin, doğada da gözle görülür etkileri olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kadıoğlu, Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylalarda ağaç sınırının yükseldiğine dikkat çekerek, “İklim değişikliğinin doğada da işaretleri var. Karadeniz’de, Trabzon’da yaylaya doğru ağaçların ilerlediğini görüyoruz. Ağaç sınırı daha yukarı kayıyor. Eskiden bir ağaç sınırı vardı. Oradan yukarı ağaç olmazdı. Isınmayla beraber ağaç sınırı yaylaya doğru ilerliyor. Ormanlarda böceklenme görüyoruz. Kaçkarlardaki buzullarda da erimeler oluyor. Normalde buzullar eriyor kışın geri geliyordu şu an geri gelme çok az. Değişik bitki türleri, böcekler ortaya çıkıyor. Bunların hepsi iklimlerle alakalı olaylar” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Genç kadını önce boğdu sonra parçalara ayırdı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Buharlaşan gölde tuz tabakası ortaya çıktı!
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        Tel Aviv'de binlerce kişiden protesto
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        99. Gazi Koşusu heyecanı yaşanacak
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hindistan'daki uçağın düşme sebebi belli oldu mu?
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Salah’ın Bodrum günlüğü
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        Trabzon'da 15 yaşındaki çocuk denizde boğuldu
        Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları başladı
        Trabzon'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yelken Yarışları başladı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
        Onuachu, iz bıraktığı Trabzonspor'a yeniden döndü
        Onuachu, iz bıraktığı Trabzonspor'a yeniden döndü
        Trabzon'da "21. Yüzyılda Bilim Bize Ne Söyler" programı gerçekleştirildi
        Trabzon'da "21. Yüzyılda Bilim Bize Ne Söyler" programı gerçekleştirildi
        Trabzonspor, Onuachu'nun transferini NFC teknolojili yeni sezon formalarıyl...
        Trabzonspor, Onuachu'nun transferini NFC teknolojili yeni sezon formalarıyl...