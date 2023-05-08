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Bakan Karaismailoğlu, Yomra ilçesinde partililere hitap etti:

AA

Bakan Karaismailoğlu, Yomra ilçesinde partililere hitap etti:

TRABZON (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "CHP'li belediyelerin vatandaşına yaptığı bir hizmetle gündeme geldiğini hiç gördünüz mü? Ama laf çok. Şimdi de görmüşler tabii, yine 21 sene daha bizim hizmetlerimizi takip edeceklerini görünce çamura yatıp provokasyon yapıyorlar." dedi.

Trabzon milletvekili adayı Karaismailoğlu, AK Parti Yomra İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi partililere hitap etti.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük hedeflerinin olduğunu belirterek, "21 yıldır hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. İşte AK Parti'nin görevi, hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Kimileri hayal eder, rüya görür, biz de gerçeklerini yaşatırız. İşte budur milleti için çalışmak, devleti için çalışmak, hizmet etmek de budur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 21 yıldır eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, bunu da ülkede sağlanan huzur ve güven ortamında yaptıklarını kaydetti.

- "Hedefimiz büyük, lider ülke olacağız"

Karaismailoğlu, Türkiye'nin 2002'den sonra güçlü lideri sayesinde yüzyılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırdığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki yetmez. Hedefimiz büyük, lider ülke olacağız. Dünyanın en büyük ekonomilerine sahip olacağız. Ama bunun için bu huzur ve güven ortamının devam etmesi gerekiyor. Evet, sınırlarımızdan defettiğimiz o teröristler maalesef dağların tepesinden, inlerinden tepki veriyorlar, işaret gösteriyorlar. O işaret parmağını kıracak olan Yomralılar'dır. Yomra buna hazır mı? Teröristle işbirliği tutanlara en büyük cevabı Yomra verecektir, Trabzon verecektir. Bunu akıllarından çıkarmasınlar. Türkiye çok bedeller ödemiştir. Topraklarımızdan defettiklerimiz, başka yollardan, terör sevicileriyle yerli işbirlikçileriyle Türkiye'yi karıştırmaya talip olmuşlar. Buna Yomra izin verecek mi? Vermeyecek tabii. Bu topraklar kolay kazanılmadı."

- "Bu iş vatan, millet meselesidir"

CHP'li büyükşehir belediyelerini eleştiren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"CHP'li belediyelerin vatandaşına yaptığı bir hizmetle gündeme geldiğini hiç gördünüz mü? Ama laf çok. Şimdi de görmüşler tabii, yine 21 sene daha bizim hizmetlerimizi takip edeceklerini görünce çamura yatıp provokasyon yapıyorlar. Çok dikkatli olacağız. Bunlar her şeyi yaparlar. Nasıl ki teröristlerle işbirliği yapıyorlar, bugün gelirler kendi kendilerini taşlattırırlar, kendi kendilerini vururlar, mağdur edebiyatı yaparlar. Her şey beklenebilir."

Bakan Karaismailoğlu, seçime 6 gün kaldığını anımsatarak, "Şurada 6 gün kaldı, çok uyanık olacağız. Bu iş vatan, millet meselesidir. Sağcısı, solcusu olmaz, Yomralılar, Trabzonlular vatanına aşık insanlardır. O yüzden herkesin gönlüne gireceğiz. Kardeş olacağız, birlik olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle görüştü.

Kaşüstü Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışını da gerçekleştiren Karaismailoğlu, seçime kısa bir süre kaldığını, provokasyonlara karşı çok dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Ya teröristlerle beraber hareket edenler kazanacak ya da teröristlerle mücadele eden Tayyip Erdoğan kazanacak. Ya milli ve manevi değerlerimize saldıranlar kazanacak ya da Ayasofya Camisi'ni bütün dünyanın hizmetine cami olarak katan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. İşte bu seçim bu kadar önemli." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu ile beraberindekiler, Kaşüstü Mahallesi Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, daha sonra Yomra ilçesine bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.

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