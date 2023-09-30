Trabzonspor-Pendikspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, rakipleri karşısında hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine, "Hak edilmiş bir galibiyet aldık." şeklinde başlayarak, "Oyuncularımızın hepsi gayet iyi mücadele örneği gösterdiler. Hepsine mücadeleleri, yaptıkları fedakarlık için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Son hafta yaşanan sonuçtan dolayı maça endişeli başladıklarını anlatan Hırvat teknik adam, "Onun dışında maçta gayet iyi mücadele örneği gösterdik. Son 20 dakika 1 kişi eksik de olsa rakibe fazla pozisyon vermedik, 1 pozisyon sadece verdik. Onda da Uğurcan, gayet iyi kurtarış yaptı bizim adımıza. Kendi bulduğumuz önemli fırsatları değerlendirebilsek bizim için sonuç daha farklı olabilirdi. Bir sonraki maç için sıkı çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bjelica, taşıdıkları formanın ağır olduğunu vurgulayarak, "Kulübün hedefleri büyük ve her zaman çok önemli yerde olmak istiyor. Oyuncularda, korku endişe olabilir. Gayet iyi mücadele gösterdi takım, galibiyet çıkarmayı başardı. 25 dakika eksik oynamasına rağmen 1 pozisyon sadece veren oyuncuları tebrik ediyorum. Uğurcan'ı da ayrıca tebrik etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Süre alamayan Yunan futbolcu Kourbelis'i sezonun ilk bölümünde 6 numara pozisyonunda değerlendirdiğini anlatan Bjelica, şöyle devam etti:

"Daha sonra oraya transfer yapınca, son transferlerle birlikte Mendy, Berat'ı kattık. Bu, oyuncuyu değerlendirmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Oyuncu süre bularak takıma yardımcı olmaya çalışacaktır. Umut Güneş de 2 haftadır bizle birlikte adaptasyon sorununu atlatmaya çalışıyor. Sözleşmesi 2 haftalık değil 4 yıllık. Yakın gelecekte takıma büyük katkı sağlayacaktır. Pepe ise Adana Demirspor maçında bizimle beraber olmayacak. Fiziksel olarak hazırlığını sürdürmeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın maç sonrası açıklamalarının sorulması üzerine de Bjelica, "Başkanımız harika bir insan. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onun, benim, oyuncular üzerinde inanılmaz baskı var. Şehir insanlar bütün konuşulanları düşünüldüğünde inanılmaz baskı var. Kimsenin üzerinde bu baskının olmasını istemem." diye konuştu.

Bjelica, hakem kararlarına ilişkin olarak da, "Bugün ki hakem yönetimi ile ilgili kesinlikle mutlu olamayız. Değişik bir hakem yönetimi vardı. Bizim hakemlerden beklentimiz kesinlikle bir yardım değil, saygı istiyoruz. Burada oynayan herkes aileleri ve gelecekleri adına takımları için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hakemlerin de buna yardımcı olması gerekiyor. Bugün sahada o saygıyı göremedik." dedi.