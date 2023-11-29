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        Azerbaycan Devlet Filarmoni Orkestrası, Trabzon'da "Karabağ Azerbaycan'dır" konseri verdi

        Trabzon'da, Azerbaycan Devlet Filarmoni Orkestrası tarafından "Karabağ Azerbaycan'dır" konseri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 21:01 Güncelleme: 29.11.2023 - 21:07
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        Azerbaycan Devlet Filarmoni Orkestrası, Trabzon'da "Karabağ Azerbaycan'dır" konseri verdi
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        Trabzon'da, Azerbaycan Devlet Filarmoni Orkestrası tarafından "Karabağ Azerbaycan'dır" konseri verildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konser öncesi konuşan Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, etkinliği Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 100.'üncü doğum yılı ve Karabağ zaferinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlediklerini söyledi.

        Karabağ bölgesinin 30 yıllık işgalden kurtarıldığını anımsatan Guliyev, "Biz onu 3 sene önce 44 günlük bir savaşla işgalden kurtardık. Bu zaferimiz ve Haydar Aliyev, yarın yine burada Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov tarafından geniş ve detaylı bir şekilde anlatılacak. Sizleri oraya da davet ediyorum. Eminim orada çok önemli bilgiler edinmiş olacaksınız. Bu bilgiler birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek. Çünkü birbirimizi tanıdıkça daha yakın oluyoruz." diye konuştu.

        Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ve Trabzon Valiliğince organize edilen ve yaklaşık 1 saat süren konserde, Azerbaycan Devlet Filarmoni Orkestrası'nın seslendirdiği eserler müzikseverlerin beğenisini topladı.

        Etkinliğe, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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