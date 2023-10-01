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        Trabzon'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Trabzon'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:50 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:50
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        Trabzon'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Trabzon'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

        Ortahisar ilçesinin Kalkınma Mahallesi'ndeki bir parkta, M.T. ve İ.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.Y, M.T'yi kalçasından bıçakladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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