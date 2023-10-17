Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Raylı Sistem Projesi'ni değerlendirdi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, şehirde yapılması planlanan Raylı Sistem Projesi'nin en kısa sürede başlayacağını bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla Raylı Sistem Projesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredildiğini belirtti.

Proje ile ilgili ilk adımın atılmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Zorluoğlu, "Şehrimiz için çok önemli olan Raylı Sistem Projesi'nin belediye kaynakları ile yapılması mümkün olmadığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bu işi üstlenmesi çok önemli bir karardır. Trabzon Raylı Sistem Projesi artık devletimizin yapacağı bir proje." değerlendirmesinde bulundu.

Zorluoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Raylı Sistem Projesi'ni yapmak üzere kısa sürede işe başlayacağını kaydederek, "Tamamlanmasına müteakip işletmesi Büyükşehir Belediyemize devredilecektir. Bu proje için 4 yıldır şehrimizin dinamikleriyle meslek odalarımızla kamu kurumlarımızla sivil toplum kuruluşlarımızla ve milletvekillerimizle birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Raylı Sistem Projesi'nin şehrin ihtiyacı olduğu ve herkes tarafından beklendiğine işaret eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bu önemli karar için başta çok kıymetli Cumhurbaşkanımıza şehrim ve şahsım adına yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere sayın milletvekillerimize de büyük destekleri için müteşekkirim. Bu kararın güzel şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dün Sayın Bakanımız Samsun-Sarp demir yolunu müjdelemişti. Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de Raylı Sistem müjdesi geldi. Trabzon'un gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacak bu iki önemli karar konusunda bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini ve en fazlasını yapmaya gayret edeceğiz."