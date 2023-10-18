Gazze'de hayatını kaybedenler için Orta ve Doğu Karadeniz'de gıyabi cenaze namazı kılındı Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Rize'de, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Artvin ve Rize'de, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Trabzon'daki camilerde, Filistin'deki saldırılarda hayatını kaybedenler için öğle namazı öncesi sela okundu.

Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde, öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, Filistin halkı için dua edildi.

- Ordu

Altınordu ilçesindeki Yalı Camisi'ne gelen vatandaşlar, öğle namazında Filistin'deki saldırıda hayatını kaybedenler için dua etti.

Cemaat tarafından öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazına Vali Muammer Erol, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan da katıldı.

- Bayburt

Bayburt'ta İsrail'in Filistin'e saldırılarında hayatını kaybedenler için camilerde sela okundu.

Vatandaşlar başta Merkez Yakutiye Camisi olmak üzere kentteki camilerde bir araya gelerek, hayatını kaybedenler için öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazını kılıp dua etti.

- Giresun

İl genelinde camilerde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Namaz sonrasında Filistinliler için dualar edildi.

- Artvin

Artvin ve ilçelerinde Gazze'ye yönelik saldırılarda yaşamını yitiren Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Öğlen namazı sonrası Artvin Merkez Camisi avlusunda toplanan vatandaşlar gıyabi namazı kıldı.

- Rize

Rize'de de başta Şeyh Camisi olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Öğle namazının ardından da gıyabi cenaze namazı kılındı.