Trabzon Türk Ocağı, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına tepki gösterdi

Trabzon Türk Ocağı, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı.

Trabzon Türk Ocağı Yönetim Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in insanlık suçu işleyerek Gazze'de devlet terörü uyguladığı belirtildi.

Gazze'deki mazlumlarla birlikte olunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özgür Filistin'in Birleşmiş Milletlerde 194. üye olarak kabul edilmesini dört gözle bekleyenlerdeniz. O gün geldiğinde desteğimizi yüksek sesle haykırırken Selahaddin Eyyubi'nin hatırasını yüzyıllarca koruyan, namus bilen Mehmetçiğin 1917'de Kudüs Zeytindağı'ndaki hüznünü ve acı tebessümünü de BM kürsüsünden dostlarımıza yansıtmaktan geri durmayacağız. Ama her gün insan olmaya ve insanlık için dik duruşumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Yüzyıllık Cumhuriyetimizin onurlu bireyleri olarak atamızdan miras kalan 'Yurtta barış, dünyada barış' düsturundan ayrılmayacağımızı, bu felsefenin Ortadoğu'ya ve dünya barışına önsöz olması dileğini son gelişmeler ışığında bir kez daha haykırıyoruz."