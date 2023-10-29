Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Trabzon ve Gümüşhane'de resepsiyon düzenlendi Trabzon ve Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Trabzon ve Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Trabzon'daki resepsiyon Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti üç kez ziyaretinde konakladığı ve restorasyonu yaklaşık bir yılda tamamlanarak bugün açılışı yapılan Atatürk Köşkü'nde düzenlendi.

Atatürk Köşkü'nün üzerine yansıtılan projeksiyonla Atatürk'ün Cumhuriyet'in yıl dönümünde verdiği 10. Yıl Nutku katılımcılara dinletildi.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, asırlar boyunca bağımsız olarak yaşamış yüce Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yeniden dirilişinin simgesi olan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne hep birlikte ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşadığını söyledi. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milletimizin inanç ve kararlılığıyla verilen zorlu mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetimiz, ecdadın gelecek nesillere bıraktığı en büyük miras olarak görülmelidir. O miras ki feragat ve şehadetle kazanılmış, birlik ve beraberlikle korunmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan da sizlersiniz.' ifadeleriyle bizlere emanet ettiği bu miras fikren, ilmen, ruhen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli fertlerin omuzlarında aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla taşınmaktadır. Unutulmamalıdır ki sosyal hukuk devleti mücadelesini ve milli egemenliğimizi giderek artan bir azim ve heyecanla sürdürmek ve bize emanet edilen Cumhuriyetimize sahip çıkarak daha da ilerilere taşımak hepimizin müşterek vazifesidir."

Daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan yaş pasta kesildi.

Büyükşehir Belediyesinin Kanuni Mehteran Takımı'nın konser verdiği resepsiyonda, katılımcılar Türk bayraklarını sallayarak şarkılara ve marşlara eşlik etti.

Resepsiyona CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, askeri erkan ve emniyet mensupları, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşte, İl Jandarma Komutanlığına bağlı tören bölüğü askerleri ellerindeki meşalelerle katıldı. Ellerinde Türk bayrağı bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar Cumhuriyet ve Atatürk Caddesi'nden Atatürk Parkı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından burada resepsiyon düzenlendi.

Vali Alper Tanrısever, yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dönümünü kutladı.

Cumhuriyetin büyük çileler ve büyük fedakarlıklarla kurulduğunu vurgulayan Tanrısever, "Bu 100 yıl içerisinde emperyalist güçler bizi kanla ve savaşla yıkamadığını anladıktan sonra bizim başımıza kötü badireler açmış lakin Türk milleti birlik ve beraberliği sayesinde bu badirelerin tamamının üstesinden gelmeyi başarmıştır." dedi.

Günün bir ve beraber olma günü olduğunu vurgulayan Vali Tanrısever, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu coğrafyada çevremizdeki ülkelere baktığımız zaman böyle bir ecdada, böyle bir lidere, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. O cenabı Allah'ın bize bir lütfu, o cenabı Allah'ın Türk milletine muhterem bir hediyesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde bu vatanı kurtardık ve onu Cumhuriyet gibi büyük bir lütufla taçlandırdı."