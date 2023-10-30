Trabzonspor'un deplasmandaki kabusu sürüyor SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kalan Trabzonspor, son 2 sezonda dış sahada adeta kabus yaşadı.

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kalan Trabzonspor, son 2 sezonda dış sahada adeta kabus yaşadı.

Bordo-mavili takım, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından dış sahada önemli puan kayıpları yaşayarak ligde zor günler geçirdi.

Geçen sezon oynadığı 18 deplasman maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 17 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, bu sezon da 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, iki sezonda toplam 23 deplasman mücadelesinin 6'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı. Bordo-mavili takım, 14 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.

- Dış sahada sadece 4 puan

Trabzonspor, ligde bu sezon elde ettiği 16 puanın sadece 4'ünü dış saha maçlarında kazandı.

Deplasmanda 5 maçta 4 puan toplayan bordo-mavililer, 0,80 puan ortalamasında kalırken 11 puan kaybı yaşadı.

Karadeniz ekibi, dış sahada Galatasaray'a 2-0, Atakaş Hatayspor'a 3-2, Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olurken Kasımpaşa karşısında 5-1 galip geldi. Bordo-mavili ekip, son olarak dış sahada VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak deplasmandaki puan kayıplarına yine engel olamadı.

- 23 maçta 48 gol yedi

Trabzonspor, iki sezonda oynadığı son 23 deplasman maçında 48 gol kalesinde görürken maç başına 2,08 gol yedi.

Bordo-mavililer, geçen sezon 18 karşılaşmada 41 gol yerken bu sezon 5 maçta 7 gole engel olamadı.

- Şampiyonluk sezonunda zorlanmadı

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda ise deplasman maçlarında başarılı grafik sergiledi.

Bordo-mavili takım, 19 dış saha maçında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 38 puan topladı ve konuk olduğu maçlarda 2 puan ortalaması elde etti.