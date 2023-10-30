Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un deplasmandaki kabusu sürüyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kalan Trabzonspor, son 2 sezonda dış sahada adeta kabus yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un deplasmandaki kabusu sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kalan Trabzonspor, son 2 sezonda dış sahada adeta kabus yaşadı.

        Bordo-mavili takım, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından dış sahada önemli puan kayıpları yaşayarak ligde zor günler geçirdi.

        Geçen sezon oynadığı 18 deplasman maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 17 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, bu sezon da 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Trabzonspor, iki sezonda toplam 23 deplasman mücadelesinin 6'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı. Bordo-mavili takım, 14 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.

        - Dış sahada sadece 4 puan

        Trabzonspor, ligde bu sezon elde ettiği 16 puanın sadece 4'ünü dış saha maçlarında kazandı.

        Deplasmanda 5 maçta 4 puan toplayan bordo-mavililer, 0,80 puan ortalamasında kalırken 11 puan kaybı yaşadı.

        Karadeniz ekibi, dış sahada Galatasaray'a 2-0, Atakaş Hatayspor'a 3-2, Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olurken Kasımpaşa karşısında 5-1 galip geldi. Bordo-mavili ekip, son olarak dış sahada VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak deplasmandaki puan kayıplarına yine engel olamadı.

        - 23 maçta 48 gol yedi

        Trabzonspor, iki sezonda oynadığı son 23 deplasman maçında 48 gol kalesinde görürken maç başına 2,08 gol yedi.

        Bordo-mavililer, geçen sezon 18 karşılaşmada 41 gol yerken bu sezon 5 maçta 7 gole engel olamadı.

        - Şampiyonluk sezonunda zorlanmadı

        Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda ise deplasman maçlarında başarılı grafik sergiledi.

        Bordo-mavili takım, 19 dış saha maçında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 38 puan topladı ve konuk olduğu maçlarda 2 puan ortalaması elde etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu

        Benzer Haberler

        Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 4 şüpheli hakkında işlem y...
        Trabzon'da uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında 4 şüpheli hakkında işlem y...
        İtfaiyeciler, elektrikli araçların karışabileceği kazalara tatbikatlarla ha...
        İtfaiyeciler, elektrikli araçların karışabileceği kazalara tatbikatlarla ha...
        Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları sona erdi
        Trabzon'da Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları sona erdi
        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Trabzon ve Gümüşhane'de resepsiyon düze...
        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Trabzon ve Gümüşhane'de resepsiyon düze...
        Trabzon'da "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" başladı
        Trabzon'da "Efsaneler Yeniden Futbol Turnuvası" başladı
        Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı
        Trabzon'da TCSG-95 Sahil Güvenlik Botu vatandaşların ziyaretine açıldı